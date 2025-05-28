µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡¡27Æü¤Ï¼«ÂÇµå¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÓÃæ¸òÂå
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡¡¶âÂô¡Ë
¡¡¤¤Î¤¦27Æü¡¢4²ó¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢±¦Â¹Ã¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿±Æ¶Á¤Ç¼«¤é¸òÂå¤ò¿½¤·½Ð¤¿µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£27Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ê°ì¡ËÁýÅÄÎ¦
¡Ê»°¡ËÌçÏÆ
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡Ê±¦¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
¡ÊÆó¡ËµÈÀî
¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå
¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡Êº¸¡ËÀõÌî
¡ÊÅê¡Ë»³ºê