ÌîÂôÄ¾»Ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Âð¤¬¡Ö³¨ËÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡×¡¡¥Ý¥Ã¥×¤Ê³°´Ñ¡õÁ°Äí¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Î³°´Ñ¤ÈÁ°Äí¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÂôÄ¾»Ò
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤ËÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î³°´Ñ¤òÈäÏª¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¤¬¡¢¥¢¥¬¥Ù¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¥µ¥Ü¤Á¤ã¤ó¿¢¤¨¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¡¢¡ÈºÆº§Áê¼ê¡É¤Î¥È¥é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿Á°Äí¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡ÁÁÇÅ¨¡×¡Ö³¨ËÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¡×¡Ö³°´Ñ¤Î¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¤ª²È¡×¡ÖÆüËÜÄí±àÉ÷¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÄí»ä¹¥¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂô¤Ï1991Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢ÅÏÊÆ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö2021Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÜÅó¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Î¥º§¤·¤ÆºÆº§¤·¤Þ¤¹¡£¤¨¡©´ÊÃ±¤¹¤®¤Þ¤¹¤«¡©¾Ð¡¡¸½ºß¥Ü¥Ö¤È¤ÏÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¼¡Âè¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥È¥é¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÂôÄ¾»Ò
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤ËÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î³°´Ñ¤òÈäÏª¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¤¬¡¢¥¢¥¬¥Ù¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¥µ¥Ü¤Á¤ã¤ó¿¢¤¨¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¡¢¡ÈºÆº§Áê¼ê¡É¤Î¥È¥é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿Á°Äí¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂô¤Ï1991Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢ÅÏÊÆ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö2021Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÜÅó¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Î¥º§¤·¤ÆºÆº§¤·¤Þ¤¹¡£¤¨¡©´ÊÃ±¤¹¤®¤Þ¤¹¤«¡©¾Ð¡¡¸½ºß¥Ü¥Ö¤È¤ÏÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¼¡Âè¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥È¥é¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£