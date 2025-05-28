ENHYPEN¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì ¥½¥Ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍ½¹ð¡ÚASEA 2025 ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/28¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¡¢Âè2²ó¡ÖASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖASEA 2025¡×¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
JUNGWON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢HEESEUNG¡Ê¥Ò¥¹¥ó¡Ë¡¢JAY¡Ê¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢JAKE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡Ë¡¢SUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¡¢SUNOO¡Ê¥½¥Ì¡Ë¡¢NI-KI¡Ê¥Ë¥¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JUNGWON¤Ï¡ÖSUNOO¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢SUNOO¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎENHYPEN¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JAKE¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖASEA 2025¡×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡£2024Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤Ï2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ENHYPEN¤Î¤Û¤«¡¢timelesz¡¢aespa¡¢NiziU¡¢NCT WISH¡¢NEXZ¡¢Hearts2Hearts¡¢KiiiKiii¡¢NOWADAYS¡¢Xdinary Heroes¤È¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£THE BOYZ¤Î¥¸¥å¥è¥ó¤ÈIVE¤Î¥ì¥¤¤¬MC¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤¬±ÉÍÀ¤¢¤ëÂç¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¢¡ENHYPEN¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
JUNGWON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢HEESEUNG¡Ê¥Ò¥¹¥ó¡Ë¡¢JAY¡Ê¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢JAKE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡Ë¡¢SUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¡¢SUNOO¡Ê¥½¥Ì¡Ë¡¢NI-KI¡Ê¥Ë¥¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JUNGWON¤Ï¡ÖSUNOO¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢SUNOO¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎENHYPEN¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JAKE¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥¢¥¸¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë¡ÖASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN¡×
¡ÖASEA 2025¡×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡£2024Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤Ï2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ENHYPEN¤Î¤Û¤«¡¢timelesz¡¢aespa¡¢NiziU¡¢NCT WISH¡¢NEXZ¡¢Hearts2Hearts¡¢KiiiKiii¡¢NOWADAYS¡¢Xdinary Heroes¤È¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£THE BOYZ¤Î¥¸¥å¥è¥ó¤ÈIVE¤Î¥ì¥¤¤¬MC¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤¬±ÉÍÀ¤¢¤ëÂç¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û