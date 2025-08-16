ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！

今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中に販売されるグッズ・お土産を紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」グッズ・お土産

販売開始予定日：2025年6月30日（月）

販売場所：ビバリーヒルズ・ギフト

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『ワンピース・プレミア・サマー 2025』の開催にあわせて、限定グッズが登場！

麦わら帽子

「ルフィ」になりきれる麦わら帽子が登場。

麦わらの一味の気分を味わえる夏の定番アイテムです。

キャップ（海軍）

憧れの海軍に“入隊”できるキャップ。

「海軍」デザインで、コーディネートのアクセントにもぴったり。

Tシャツ

麦わらの一味のアートが施されたTシャツ。

“超クール”なデザインで、マフラータオルとの相性も抜群です。

マフラータオル

「PREMIER SUMMER 2025」ロゴ入りのオリジナルタオル。

ライブやショー観覧時のアイテムとしても活躍します。

定番アイテムが2025年も登場！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」グッズ・お土産の紹介でした。

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日は、予告なく変更となる場合があります。

※当日の状況により、グッズショップで「入店整理券」が必要となる場合があります。詳細は公式WEBサイトにてご確認ください。

