¸ø°ÂÁÜºº¡¢Åìµþ¹âºÛ¤â°ãË¡Ç§Äê¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡ÑÍºá»ö·ï
¡¡¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÎÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¡Ê76¡Ë¤é¤¬¡¢À¸ÊªÊ¼´ïÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÁõÃÖ¤òÌµµö²ÄÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ³°°ÙË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¤Ëµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÑÍºá»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤é¤¬ÅìµþÅÔ¤È¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤¬28Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¹¸¾ÜºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö·ùµ¿À®Î©¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ðËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¹çÍýÅªº¬µò¤ò·ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ°ì¿³¤ËÂ³¤ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¡¢·×Ìó1²¯6600Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£°ì¿³¤«¤éÌó400Ëü±ßÁý³Û¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¸¾õ¤Î±ÕÂÎ¤òÇ®É÷¤Ç½Ö»þ¤ËÊ´Ëö²½¤¹¤ë¡ÖÊ®Ì¸´¥ÁçÁõÃÖ¡×¡£Í¢½Ðµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÌÇ¶Ý¤Þ¤¿¤Ï»¦¶Ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬È½Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÏÂáÊáÁ°¤ËÆ±¼Ò½¾¶È°÷¤«¤éµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÄÌ¾ïµá¤á¤é¤ì¤ëÄÉ²ÃÁÜºº¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¸µ¼èÄùÌò¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Î½ñÌÌ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¸¡»ö¤ÏÊÛ¸î¿Í¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æµ¡³£Æâ¤Î²¹ÅÙÂ¬Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢µ¯ÁÊ¤â°ãË¡¤À¤È¤·¤¿¡£