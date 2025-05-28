ロー＆キッドのオリジナルメニュー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」フード
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！
今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中にフードワゴンで提供されるメニューを紹介していきます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」フード
販売期間：2025年6月30日（月）〜
店舗：ロストワールド・レストラン入口横フードカート
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！
“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」が、食べ歩きにピッタリのオリジナルフードとなって登場☆
“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ＆ビターチョコチュリトス
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
「ロー」のトレードマークでもある帽子と、ボディペイントのモチーフが特徴的な『“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ＆ビターチョコチュリトス』
ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
「キッド」の好戦的な戦闘スタイルを表現したワイルドでスパイシーな味付けの『ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン』
“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」がオリジナルフードに！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025の期間中に提供される、「“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ＆ビターチョコチュリトス」「ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン」の紹介でした。
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