ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催!

今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中にフードワゴンで提供されるメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」フード

販売期間:2025年6月30日(月)〜

店舗:ロストワールド・レストラン入口横フードカート

“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」が、食べ歩きにピッタリのオリジナルフードとなって登場☆

“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトス

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ロー」のトレードマークでもある帽子と、ボディペイントのモチーフが特徴的な『“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトス』

ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「キッド」の好戦的な戦闘スタイルを表現したワイルドでスパイシーな味付けの『ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン』

“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」がオリジナルフードに!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025の期間中に提供される、「“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトス」「ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン」の紹介でした。

