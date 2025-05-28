ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜

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ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！

今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中にパーク内で提供される冷たいドリンク＆フラッペをまとめて紹介していきます☆

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025「冷たいドリンク＆フラッペ」まとめ

 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！

「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中、「ゾロ」、「ナミ」、「ジンベエ」をイメージした、暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが登場！

剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

発売日：2025年6月30日（月）

販売店舗：フォッシル・フュエルズ

『剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜』は、「ゾロ」の三刀流を彷彿とさせる和風の抹茶フラッペ。たっぷりと最強剣士の気分を味わうことができます。

 

ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

発売日：2025年7月1日（火）

販売店舗：ロンバーズ・ランディング前テラス

『ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜』は、「サンジ」が「ナミ」のために作った渾身の特製スムージー。

 

ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

発売日：2025年6月30日（月）

販売店舗：フォッシル・フュエルズ

 

『ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜』は、「ジンベエ」の巻き起こす渦潮をホイップクリームで表現。海の色をイメージしたブルーが夏気分をさらに盛り上げてくれます。

ソーダをグルグルかき混ぜながらどうぞ！

 

暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが3種類！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025の期間中に提供される、ドリンク、フラッペの紹介でした。

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