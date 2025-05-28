ナミ･ゾロ･ジンベエ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025「ドリンク＆フラッペ」まとめ
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！
今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中にパーク内で提供される冷たいドリンク＆フラッペをまとめて紹介していきます☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025「冷たいドリンク＆フラッペ」まとめ
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！
「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中、「ゾロ」、「ナミ」、「ジンベエ」をイメージした、暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが登場！
剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
発売日：2025年6月30日（月）
販売店舗：フォッシル・フュエルズ
『剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜』は、「ゾロ」の三刀流を彷彿とさせる和風の抹茶フラッペ。たっぷりと最強剣士の気分を味わうことができます。
ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
発売日：2025年7月1日（火）
販売店舗：ロンバーズ・ランディング前テラス
『ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜』は、「サンジ」が「ナミ」のために作った渾身の特製スムージー。
ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
発売日：2025年6月30日（月）
販売店舗：フォッシル・フュエルズ
『ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜』は、「ジンベエ」の巻き起こす渦潮をホイップクリームで表現。海の色をイメージしたブルーが夏気分をさらに盛り上げてくれます。
ソーダをグルグルかき混ぜながらどうぞ！
暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが3種類！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2025の期間中に提供される、ドリンク、フラッペの紹介でした。
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