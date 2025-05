ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催!

今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中にパーク内で提供される冷たいドリンク&フラッペをまとめて紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025「冷たいドリンク&フラッペ」まとめ

「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中、「ゾロ」、「ナミ」、「ジンベエ」をイメージした、暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが登場!

剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日:2025年6月30日(月)

販売店舗:フォッシル・フュエルズ

『剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜』は、「ゾロ」の三刀流を彷彿とさせる和風の抹茶フラッペ。たっぷりと最強剣士の気分を味わうことができます。

ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日:2025年7月1日(火)

販売店舗:ロンバーズ・ランディング前テラス

『ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜みかん&ピーチ〜』は、「サンジ」が「ナミ」のために作った渾身の特製スムージー。

ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日:2025年6月30日(月)

販売店舗:フォッシル・フュエルズ

『ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜』は、「ジンベエ」の巻き起こす渦潮をホイップクリームで表現。海の色をイメージしたブルーが夏気分をさらに盛り上げてくれます。

ソーダをグルグルかき混ぜながらどうぞ!

暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが3種類!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025の期間中に提供される、ドリンク、フラッペの紹介でした。

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

