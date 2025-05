米シンガーソングライター、ビリー・アイリッシュの3rdアルバム『HIT ME HARD AND SOFT』が、2024年5月のリリースからわずか1年で総再生100億回を突破し、世界的な大ヒットを記録。これを記念した1周年限定盤レコードのリリースが決定した。同アルバムは、リリース以降、数々の賞賛を浴び、収録曲「BIRDS OF A FEATHER」は、Spotifyにおいて過去10年間で最もストリーミングされた女性アーティスト楽曲として25億回を突破している。

このヒット作のリリース1周年を記念し、限定盤レコード『HIT ME HARD AND SOFT ANNIVERSARY EDITION VINYL』の発売が決定。ダークブルー&オレンジカラーのスプラッター模様を施したバイオビニール仕様と、光を反射して輝く厚手のジャケット(シルバーミラー・フォイル・ボードジャケット)という、見た目も豪華な特別仕様で登場する。ビリー・アイリッシュは、8月16日、17日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで2Days公演を開催することも決定している。これは2022年8月の東京・有明アリーナ公演『Happier Than Ever The World Tour 2022』以来、約3年ぶりとなる日本単独公演となる。さらに、秋にはマイアミ、オーランド、ローリー、ニューオーリンズ、オースティンなど、米国での追加公演も控えている。ツアー全体では、全106公演におよぶワールドツアーが展開され、11月23日のサンフランシスコ・チェイス・センター公演でフィナーレを迎える予定だ。ついに日本に上陸する、360度ステージで繰り広げられる圧巻のパフォーマンスは話題となりそうだ。