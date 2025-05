ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025を開催!

今回は、『麦わらの一味の宴レストラン』で提供されるメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025『麦わらの一味の宴レストラン』メニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始:2025年6月30日(月)

開催場所:ディスカバリー・レストラン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025を開催!

この夏、毎年大好評を博している『麦わらの一味の宴レストラン』では、初登場となるハンバーガーセットをはじめ、ユニークな“宴”メニューがラインナップ!

ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ルフィ」の“肉肉肉、肉――!”という声が聞こえてきそうな『ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット』は、ビーフにベーコン、ソーセージと好物のお肉が盛りだくさんの内容で、バンズには麦わらの一味の海賊旗が刻まれています。

ウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ウソップ」の好物、魚を使った『ウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセット』は、「黒カブト」から放たれる必殺技“ポップグリーン”をイメージしたコロッケや新感覚のバジルタルタルがポイント。

フランキーのケイジャン・フライドチキンバーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『フランキーのケイジャン・フライドチキンバーガーセット』は、「フランキー」の大好物であるコーラが進みそうなフライドチキンやケイジャンウインナーを使用し、見た目も“スーパー!!”なハンバーガーに!

“ソウルキング”ブルックのノリノリ♪ キッズバーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ロビンのハナハナ ミックスベリー・ミニパンケーキ/チョッパーのピーチゼリー&パンナコッタ

「ブルック」の髪型そのままのブラックシュークリームなど楽しさいっぱいのキッズメニュー『“ソウルキング”ブルックのノリノリ♪ キッズバーガーセット』が登場します。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

浮き球ドリンクボトル(ソフトドリンク付き)

「ロビン」と「チョッパー」をイメージしたカラフルなデザート。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『浮き球ドリンクボトル(ソフトドリンク付き)』は南の島をイメージ!「ルフィ」と「ゾロ」のデザインです。

『麦わらの一味の宴レストラン』 初のバーガーメニューが誕生!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025『麦わらの一味の宴レストラン』の紹介でした。

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初のバーガーメニューが誕生!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ワンピース・プレミア・サマー 2025『麦わらの一味の宴レストラン』 appeared first on Dtimes.