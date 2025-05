3児の母で俳優の鈴木保奈美(58)が28日、自身のインスタグラムを更新。「娘たちとバーで飲んだ」と近況を伝え、写真を公開した。鈴木は「よくぞここまで生きて大きくなってくれました。君たちが元気で、笑っていてくれさえすれば、それだけでいい。ありがたい」と心境をつづり、親子時間を過ごしたことを紹介。「なんてしんみりする母の気持ちをよそに、『この写真ママのインスタ用ね〜』『やっぱ顔の角度こっちがいいね〜』と騒がしい人たちなのであった」と、3人の娘たちの様子をちゃめっ気たっぷりに明かした。

さらに「Espresso martini at a hidden bar with my daughters. Fantastic girl’s night out」と英文で「最高の女子会」だったことを伝えている。この投稿に「凛々しくうつくしい」「こんなかっこよくてステキなママ本当に存在する!」「娘さんが選んだお写真いいですね」「素敵なエピソード!」「子供への愛情、愛おしさ無限ですよね」などの声が寄せられている。鈴木は、1998年にお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明(63)と再婚。その後芸能界を引退していたが、08年に復帰。21年7月、離婚を発表した。