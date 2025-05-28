°æ¾å¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿Í¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÂÐÀï¡©¡¡ÃæÃ«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬WBO²¦¼Ô¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µÀï¤ò´õË¾
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï6·î8Æü¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤ÇIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê28¡áÏ»Åç¡Ë¤È²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø³¬µé¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢°æ¾å¤Ï9·î¤ËWBA»ÃÄêÆ±µé²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢1»î¹ç¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ø¾å¤²¤ÆWBA²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê28¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÄ©¤àÍ½Äê¡£¤½¤Î¸å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÌá¤ê¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÃæÃ«¤È¤Î·ãÆÍ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï°æ¾å¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÃ«¤¬2³¬µé¾å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ø¾å¤²¤ÆWBO²¦¼Ô¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê31¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ØÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±³¬µé¤Ç°æ¾å¤ÈÀï¤¦¹½ÁÛ¤òÈäÏª¡£¡ÖWBO¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹¿È¤ÇºÍÇ½Ë¤«¤Ê2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Àï¤¦¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¸¥å¥ó¥È¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·°æ¾åÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÈÀï¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£Èà¤é¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð°æ¾å¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È°æ¾å¿Ø±Ä¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÈÃæÃ«¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥ê¡¼¥¦¥¨¡¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÖÀþ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Æ»¤Ï¸ò¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢6·î8Æü¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ïº£·î¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÃæÃ«¤È°æ¾å¤ÎÁá´üÂÐÀï¤ò´õË¾¡£¡Ö¤è¤ê¼ã¤¯¤Æ¶¯¤¤°æ¾å¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¡È°æ¾å¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¤Ìõ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢°æ¾å¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡ª¡ª¥ë¥Ç¥£¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡Ö1Ç¯¸å¤âÁ´À¹´ü¤À¡£¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¿ê¤¨¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£