実写映画『リロ&スティッチ』公開前にチェックしたい!「家族の絆」を感じるディズニーの名作8選

日本に先駆け、主だった国と地域で5月23日(金)より公開された本作は、全米ではメモリアルデー含むオープニング4日間で興行収入1億8,300万ドル(※日本円で約259億円)で堂々のNo.1スタートを記録し、早くも大きな話題を呼んでいます。

ハワイのカウアイ島を舞台に、両親を亡くした少女リロと姉のナニ、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチが”オハナ<家族>”の絆を描く感動の物語が、実写ならではの表現でスクリーンに帰ってきます!

ディズニー・アニメーション映画には、『ライオン・キング』で描かれる父ムファサと子シンバのような親子の絆や、『ピノキオ』で描かれる木の人形ピノキオと彼を作ったゼペットじいさんのような家族の絆、壊れかけた家族の絆を再びつなぎ直そうとする少女ミラベルの奮闘劇を描いた『ミラベルと魔法だらけの家』など、様々な家族の在り方や繋がり、愛のかたちを感じさせる作品がたくさんあり、どれも心と心を通い合わせることの大切さを教えてくれます。

『リロ&スティッチ』『リロ&スティッチ2』

両親を亡くし、寂しさや不安を抱えながら日々を過ごす少女リロと姉ナニの前に現れたのは、暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

スティッチの予測不可能な行動により、平和な島に大混乱を巻き起こしながらも、リロとスティッチは”オハナ<家族>”の意味を学び、愛を知っていきます。

続編となる『リロ&スティッチ2』では、スティッチの隠された暴走の危機と向き合うリロの姿が描かれ、さらに深まる絆に心打たれるはず。

リロとナニ、そしてスティッチが本当の”オハナ<家族>”になっていく感動の物語の原点となるアニメーション作品は、実写映画公開前に必見です。

『ピノキオ』

本当の子どもになりたいと願う木の人形ピノキオと、彼を作ったゼペットじいさんの心温まる物語。

ゼペットが部屋で一人、自分で作ったあやつり人形がいつか本当の子どもになるようにと願った夜、妖精の魔法によって命を授かったピノキオ。

さまざまな誘惑や試練に立ち向かいながら、嘘をついたり、失敗を繰り返したりするピノキオを、どんな時も大きな愛で包み込むゼペット。

公開から85年たった今でも色あせない、親子の無償の愛が描かれたディズニーの原点とも言える名作です。

『ライオン・キング』&『ライオン・キング:ムファサ』

サバンナの王国プライドランドを舞台に、王子シンバが成長していく姿を描く『ライオン・キング』

父・ムファサの教えを胸に、仲間たちとの絆を経て自分にしかできない役割と向き合っていくシンバの物語は、多くの人の心を動かしてきました。

2024年公開の実写映画『ライオン・キング:ムファサ』では、偉大な父ムファサの若き日々が描かれ、のちのヴィラン“スカー”となるタカとの出会いや、王になる以前の葛藤、家族や仲間との絆の始まりに触れることで、プライドランドを治める親子2代の王の物語をより深く知ることができます。

『ミラベルと魔法だらけの家』

魔法のギフトを持つ家族の中で、唯一ギフトを持たない少女ミラベル。

ある日、彼女は家に大きな“亀裂”があることに気づきますが、それは世界から魔法の力が失われていく前兆でした。

家族を救うため、ギフトを持たないミラベルが“唯一の希望”として立ち上がり、壊れかけた家族の絆を再びつなぎ直していきます。

「特別でも特別じゃなくても、大切な家族の一員」そんなメッセージが、見る人の心を優しく包み込んでくれる作品です。

『Mr.インクレディブル』

元スーパー・ヒーローのMr.インクレディブルことボブと、スーパーパワーを持つ家族たち。

表向きは”普通の家族”を演じている彼らは、かつてのヒーロー活動が禁じられた世界で、すれ違いや葛藤を乗り越えながら、それぞれの個性を活かして困難に立ち向かいます。

どんな危機でも支え合える―そんな家族の強さを改めて実感させてくれる作品です。

シリーズ3作目の製作も発表されており、今後の展開にも注目です。

『2分の1の魔法』

“魔法が消えかけた”世界に暮らす少年イアンは、自分に自信が持てず、何をやっても上手くいかないことばかり。

もう一度だけ、亡き父に会いたいという願いから、イアンと兄バーリーの笑いと感動に満ちた冒険が始まります。

本当の家族の絆や兄弟愛を再確認する2人の旅が、家族を大切に思う気持ちを改めて思い出させてくれます。

公開から5周年を迎えた今、もう一度見直したい作品です。

『ファインディング・ニモ』

小さなカクレクマノミのニモと、過保護な父マーリン。

親子が離れ離れになってしまったことをきっかけに、勇気を出して大海原へ飛び出す父マーリンの冒険の物語が描かれ、困難を乗り越えるたびに深まっていく親子の絆が胸に響く、感動にあふれた作品です。

ただ子どもを愛するだけでなく、変わっていく父と子の関係性の中で、子を遠くから見守ることの大切さにも気づかせてくれます。

『リメンバー・ミー』

音楽が禁じられた家族に生まれた、ミュージシャンを夢見る少年ミゲルが、“死者の国”へ迷い込み、家族の秘密と向き合っていく物語。

ミゲルと“死者の国”で出会った陽気だけど孤独なガイコツ、ヘクターの2人が繰り広げる冒険を軸に、生死を超えた家族の絆が描かれています。

亡き家族を思い出すことのかけがえのなさを教えてくれる、涙と笑顔に包まれる感動作。

家族の記憶、思い出、そして決して消えることのない絆を色鮮やかな映像と美しい音楽で描き出します。

最新作『リロ&スティッチ』の劇場公開を記念して、「家族の絆」を感じられるディズニー作品を紹介してきました。

