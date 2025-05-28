¥Ñ¥êÉñÂæ¤Î±Ç²è¡Ö²¦ÈÞ¤Î´Û¡×¤«¤é10Ç¯¡Ä¥»¡¼¥Ì²ÏÈÊ¤ÇàÂç¿Í¤ÎÈþËÆá43ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Ñ¥ê¤¬»÷¹ç¤¦¤¤¤¤½÷¡×¡ÖÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥ê¡£³¤³°¤Î»£±Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ç»£¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥ê¡£³¤³°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤È¤Î»£±Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥»¡¼¥ÌÀî²ÏÈÊ¤ä¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ @sezane ¤Î¤ªÍÎÉþ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì¡×¤ÎÉþ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÃå¾þ¤ê¥Õ¥ì¥ó¥Áµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬»÷¹ç¤¦¤¤¤¤½÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡Ø²¦ÈÞ¤Î´Û¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Öº£Æü¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÇÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¤µ®½÷¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥ó¥¹¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ÂÃ£¤Ï2ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1994Ç¯¤Î¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿15Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö²¦ÈÞ¤Î´Û¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£