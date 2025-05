東京工芸大学芸術学部写真学科は、全学生を対象とした学内イベント「写真機材展2025」を、5月21日(水)に本学中野キャンパスで開催しました。

東京工芸大学芸術学部写真学科「写真機材展2025」

東京工芸大学芸術学部写真学科は、全学生を対象とした学内イベント「写真機材展2025」を、5月21日(水)に本学中野キャンパスで開催!

写真機材関連企業25社が出展しました。

この学芸術学部写真学科主催、芸術学部全学生を対象とした学内イベント「写真機材展2025」が、5月21日(水)に中野キャンパスで開催されました。

この写真機材展は、各写真機材関連企業が学内のイベント会場にブース形式で出展します。

最新の、カメラ・レンズ、感光材料、写真用紙、デジタル入出力機器、照明機材、カメラバッグや額縁など、体験して触れることをとおして学生たちの写真表現の可能性を広げることを目的に開催されているイベントです。

最新機材の詳しい説明を各出展企業の担当者から直接受けることができる他、機材にまつわる日頃の疑問点や悩みも相談できます。

また、会場内では各種最新機材のデモンストレーションが行われ、学生が最新機材を見て触れて体感できる貴重な場にもなっています。

このイベントは、写真学科だけでなく芸術学部全学科の学生も参加が可能で、カメラに興味がある学生も含め、多くの学生が参加しました。

東京工芸大学「写真機材展2025」の様子

毎年学内で実施している本イベントは30年以上の歴史があり、参加企業数は年々増え続けています。

イベントに参加した企業からのコメントは以下のとおりです。

・「カメラを持ってない学生は気軽にカメラに触れて製品の細かいところまで知る機会にして欲しい。

カメラを持っている学生は撮り方やレンズで悩んでいることがあれば、ぜひ相談に来て欲しい」(カメラメーカー)

・「今後、自分を表現するために必要な機材が揃っている場だと思うので、将来をイメージする場として活用して欲しい。

3,4年次になると撮るイメージが見えてくるので、その時に機材展で見た各社の機材情報を思い出して、活用するのが大切だと思います」(写真機材・用品メーカー)

・「照明機材も世の中にあわせてトレンドが変化しています。

ぜひ、プロが現場で使用している最新の照明機材も知っていただく機会にして欲しい」(照明機材メーカー)

東京工芸大学「写真機材展2025」の様子

■「写真機材展2025」参加企業一覧

Aputure Japan

ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社

EIZO株式会社

金丸真株式会社

株式会社TKB

株式会社カシマ

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

株式会社シグマ

株式会社セコニック

株式会社タムロン

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ワコム

株式会社サイトロンジャパン

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

銀一株式会社

ジェットグラフ株式会社

ソニーマーケティング株式会社

パナソニック株式会社

ハッセルブラッド・ジャパン株式会社

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

プロフォト株式会社

マルマン株式会社

三菱王子紙販売株式会社

リコーイメージング株式会社

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最新機材に触れて学ぶ!東京工芸大学芸術学部写真学科「写真機材展2025」 appeared first on Dtimes.