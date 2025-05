日本円の定額制期間限定キャンペーン開始！飛んで植毛

「飛んで植毛」は、国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医による自毛植毛治療をトルコで受けることができるサービスを提供しています。

「飛んで植毛」は、国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医による自毛植毛治療をトルコで受けることができるサービスを提供!

そして今回、2025年夏の期間限定キャンペーンとして、これまでユーロ建てだった料金を日本円での定額制に変更し、より多くの方が安心してトルコ植毛にチャレンジできるプランを発表しました。

さらに、現地で日本円による直接のお支払いにも対応しており、為替リスクの心配なく利用できます。

「プレミアムパッケージ」には2人同室利用(追加料金なし)の特典も加わり、ペアでの渡航にも対応しています。

※キャンペーンは2025年7月1日以降の予約が対象となります。

自毛植毛にかかる費用は、日本国内では100〜300万円が相場と言われていますが、「飛んで植毛」では、施術、送迎、通訳、アフターケアまでを含むシンプルパッケージと、それに加えて5つ星ホテルでの宿泊およびVIP空港送迎も含まれたプレミアムパッケージの2つのプランを用意。

いずれも、同条件ではトルコ植毛業界でも最もお得な価格水準を実現しています。

今回のサマーキャンペーンでは、より分かりやすく安心して利用できるよう、料金をユーロ建てから日本円の定額制に変更。

現地での日本円による直接のお支払いにも対応しており、為替変動のリスクなく利用できます。

事前の予約金や前払いも不要で、すべてのプランは施術・サポートが一式含まれたフルサポートパッケージです。

■シンプルパッケージ:470,000円(税込)

(施術、送迎、通訳、アフターケアを含む)

■プレミアムパッケージ:550,000円(税込)

(上記に加え、5つ星ホテルでの宿泊およびVIP空港送迎付き/2人同室利用可・追加料金なし)

サマーキャンペーン実施中!

※サマーキャンペーンは、為替や市場状況の大きな変動により、内容の変更または終了となる可能性があります。

【医師の“技術”と“姿勢”が支える、1日1名限定の丁寧な診療体制】

■「飛んで植毛」が選ばれる最大の理由

飛んで植毛は、トルコ最大の私立病院グループ「アジバデム病院グループ」の総合病院にて、安全性と衛生管理を徹底した医療環境のもと、自毛植毛手術を提供しています。

施術を担当するのは、国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医のフェルハッド・ユルディズ医師。

累計3,500件以上の施術実績を持つエキスパートです。

飛んで植毛では、1日1名限定の診療体制を導入し、時間をかけて丁寧な診療を行います。

施術には、自然な仕上がりと高い生着率が期待できる「サファイアFUE法」を採用。

サファイア製の精密ブレードにより、傷跡が小さく、回復も早いため、施術後すぐに仕事復帰したい方にも適しています。

また、針を使わない麻酔を導入しており、痛みに不安がある方にも配慮された治療環境が整っています。

フェルハッド・ユルディズ医師

■安心安全のサポート体制

施術後は、12か月間にわたり日本語による無料アフターケアを提供。

LINEビデオ通話などを通じて経過の相談に対応し、1年後の生着確認まで責任を持って見届ける体制を整えています。

特に、術後1年後には生着確認を実施。

帰国後も「任せきり」にしない、“継続的なケア”が大きな安心に繋がっています。

実際に利用された方々からは、「海外での手術に不安があったけれど、丁寧な対応で“来てよかった”と心から思えた」、「診察のときから、医師自身が時間を取って話を聞いてくれた」、「言葉の壁が不安だったけれど、通訳の方がずっと付き添ってくれた」といった声が寄せられています。

【医療も宿泊も、すべて最高クラス】

■旅のように過ごせる、快適な3泊4日

宿泊は、イスタンブールの大型ショッピングモールに隣接する5つ星ホテル「DoubleTree by Hilton」を用意。

隣のショッピングモールへは、直通通路があり、フードコート、レストラン、スーパーマーケットなども充実しているため、快適かつ安心してご滞在いただけます。

プレミアムパッケージでは、同室でのペア滞在が追加料金なしで利用可能となっており、パートナーや友人との渡航にも最適です。

宿泊先:DoubleTree by Hilton

■滞在・サポート体制について

現地では空港送迎・通訳・ホテル手配などを含むフルサポート体制が整っており、初めての海外渡航でも安心して利用できます。

■女性の方にも選ばれています

近年需要が高まる「女性」への植毛対応も強化しており、女性の単独での利用や、パートナーとのペア参加も可能です。

海外渡航が初めての方でも、日本語対応・現地サポート完備のため、安心して治療に臨んでいただけます。

施術実施病院:アチバデム・カドゥキョイ総合病院

