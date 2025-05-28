¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¡£±Æü¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËµÕÌá¤ê¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà´Ú¹ñ¤Î»êÊõá¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£¶¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃ²¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£³ÀïÏ¢È¯¤Î£²£°¹æ£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·£¹¡½£µ¤Ç£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Á°Æü¤Ë£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤¬±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Æü¤Î£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±»Íµå£³ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤â¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤È³èÌö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£¶¤ÎÉÔ½Ð¾ì¤Èà¥é¥¤¥Ð¥ëá¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¡×¤Ï¡ÖÂçÃ«£³»î¹çÏ¢Â³Ë¤¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Þ¤¿·ç¾ì¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¤³¤³£±£°Æü´Ö¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º·ç¾ì¤·¡¢¤Þ¤ÀÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¸Â¸¶¥ÁèÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÉüµ¢¤·ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡¡