人気スポットや、おすすめグルメ情報を発信！dears infinity「旅スル in 沖縄」

dears infinity、沖縄旅行の人気スポット&おすすめグルメ情報「旅スル in 沖縄」をオープン!

◇常に人気上位。

旅したくなる沖縄

年間観光客数800万人(※)を誇り、国内の旅行先として常に人気ランキング上位の沖縄。

沖縄は『食』『観』『遊』『海』『映』を全て満たせる、夢のような島。

※沖縄県「令和5年 入域観光客統計概況データ」より

◇旅先での楽しさを、ちょっぴりUP!

沖縄旅行情報サイト「旅スル in 沖縄」で沖縄観光の様々な情報を事前に知り、旅先での行動範囲を広げることで、充実の時間と心に残る旅を。

きっとあなたも、沖縄に恋をする。

沖縄旅行情報サイト「旅スル in 沖縄」では

沖縄好きのスタッフが、以下の施設カテゴリ別で沖縄の魅力を発信。

・『食』(グルメ情報)

・『観』(観光スポット)

・『遊』(遊び体験など)

・『海』(本島隣接の海や離島など)

・『泊』(宿泊施設など)

・『借』(各種レンタルサービス)

・『贈』(お土産や贈り物など)

・『映』(映えスポットなど)

上記の施設カテゴリに加え、

沖縄のあれこれや、お得な情報を得ることのできる『特集』も近日公開予定。

さらに「旅スル in 沖縄」は、会員登録不要で気になった施設情報やコンテンツを『お気に入り』に登録することができ、後でまとめて読み返すこともできる仕様となっている。

今後、施設情報やコンテンツなどの掲載情報が増えていくことにより

エリア別で、行きたいスポットやグルメ情報を検索できる機能もサイト内に実装予定。

旅スル in 沖縄

