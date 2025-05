ミスタードーナツがもちもちのその先を目指して開発した新食感ドーナツ「もっちゅりん」シリーズが期間限定で登場!

きなこやみたらし、あずきなど、和フレーバーの“もっちゅり食感”のドーナツが新たにラインナップされます☆

ミスタードーナツ「もっちゅりん」シリーズ

販売期間:2025年6月4日(水)〜7月中旬(順次販売終了予定)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツ55周年を記念し、もちもちのその先を目指して開発した“もっちゅり食感”が特長の新食感ドーナツ「もっちゅりん」全4種が期間限定で登場!

ミスタードーナツ55周年記念メニュー「もっちゅりん」は食感にとことんこだわった新食感のドーナツです。

国産のもち粉と米粉の配合にこだわったコクのあるフライ後の生地の表面に、このドーナツのために開発したオリジナルのコーティングをつけています。

そうすることで、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる新しい“もっちゅり食感”が誕生しました!

トッピングには“もっちゅり食感”の生地と相性のよい、きなこ、みたらし、あずき、わらびもちなどの、和素材仕上げに。

生地の食感、味わいを存分に楽しめるラインナップになっています☆

もっちゅりん きなこ

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

「もっちゅり」とした食感の生地にきなこシュガーをトッピング。

「もっちゅり」とした食感を楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品です。

もっちゅりん みたらし

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

「もっちゅり」とした食感の生地に、みたらしフィリングをコーティングした「もっちゅりん みたらし」

「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い一品です。

もっちゅりん あずき

価格:テイクアウト 226円(税込)/イートイン 231円(税込)

「もっちゅり」とした食感の生地に北海道あずきをつめ、シュガーをまぶして仕上げた「もっちゅりん あずき」

生地の「もっちゅり」とした食感、北海道あずきを使用したつぶあんの味わい、シュガーのくちどけが合わさったドーナツです。

もっちゅりん 黒糖&わらびもち

価格:テイクアウト 226円(税込)/イートイン 231円(税込)

「もっちゅり」とした食感の生地にわらびもちフィリングをつめ、黒五黒糖シュガーで仕上げた「もっちゅりん 黒糖&わらびもち」

生地とわらびもちフィリングの異なる2つの食感に、黒五黒糖シュガーの味わいを合わせた一品です。

「もっちゅりん」キャラクターについて

ミスタードーナツのキッチンで生まれた「もっちゅりん」は、まだ誰も食べたことのない新食感のドーナツ。

今回の初登場で商品パッケージやショップの装飾にも登場しています!

パッケージイメージ

「もっちゅりん」デザインのパッケージ入り!

かわいらしい笑顔に癒やされます。

もちもちのその先が体験できる、新食感”もっちゅり”生地のドーナツ。

新食感ドーナツ「もっちゅりん」シリーズは、2025年6月4日(水)から7月中旬までの期間限定で、ミスタードーナツ全店にて販売開始です☆

※小さいお子さんや年配の方など、喉に詰まる恐れがありますので注意ください

