◆「ロッキン2025」全出演アーティスト発表

【モデルプレス=2025/05/28】9月13日・14日・15日・20日・21日の5日間、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の全出演アーティストが発表された。この度新たに、LiSA、緑黄色社会、IVE、Mrs. GREEN APPLE、新しい学校のリーダーズ、Official髭男dism、YUTA(NCT)、ano、CUTIE STREETら36組が加わって、合計115組のアーティストが揃った。

◆出演アーティスト一覧

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局は「開催まで108日。まだ少し先に感じるかもしれませんが、夏は意外とすぐにやってきます。9月のシルバーウィークに舞台を移すロック・イン・ジャパンを楽しみにしていてください」とメッセージを寄せている。(modelpress編集部)【9月13日(土】アイナ・ジ・エンド/ 阿部真央/ [Alexandros] / UVERworld/打首獄門同好会 /KANA-BOON/キュウソネコカミ/クリープハイプ/結束バンド/SAKANAMON/-真天地開闢集団-ジグザグ/SEKAI NO OWARI/ちゃんみな/HANA/Hump Back/BE:FIRST/04 Limited Sazabys/BLUE ENCOUNT/HEY-SMITH/ポルカドットスティングレイ/マカロニえんぴつ/ME:I/reGretGirl【9月14日(日)出演アーティスト】ILLIT/Aooo/Aqua Timez/ASIAN KUNG-FU GENERATION/IS:SUE/HY/Omoinotake/go!go!vanillas/こっちのけんと/Saucy Dog/Chilli Beans./なとり/Vaundy/ファントムシータ/ポルノグラフィティ/マルシィ/宮本浩次/ヤングスキニー/『ユイカ』/yutori/Lucky Kilimanjaro/LiSA/緑黄色社会【9月15日(月・祝)出演アーティスト】IVE/aiko/imase/&TEAM/THE ORAL CIGARETTES/キタニタツヤ/CLAN QUEEN/Survive Said The Prophet/joOji/ SKY-HI/すりぃ/ Da-iCE/TWS/NiziU/Novelbright/ブランデー戦記/フレデリック/MAZZEL/MY FIRST STORY/Mrs. GREEN APPLE/muque/モーニング娘。'25/UNISON SQUARE GARDEN【9月20日(土)出演アーティスト】Ave Mujica/新しい学校のリーダーズ/indigo la End/Awich/Official髭男dism/川崎鷹也/きゃりーぱみゅぱみゅ/Kroi/サンボマスター/Juice=Juice/SUPER BEAVER/sumika/Czecho No Republic/DISH///ハルカミライ/FOMARE/FRUITS ZIPPER/THE BAWDIES/My Hair is Bad/め組/ヤバイTシャツ屋さん /YUTA(NCT)/WANIMA【9月21日(日)出演アーティスト】INI/ano/おいしくるメロンパン/神はサイコロを振らない/CUTIE STREET/コレサワ/サバシスター/Chevon/SHISHAMO/シャイトープ/シンガーズハイ/This is LAST/10-FEET/NEE/ねぐせ。/ハンブレッダーズ/PEOPLE 1/マキシマム ザ ホルモン/MAN WITH A MISSION/礼賛/RADWIMPS/RIP SLYME/WurtS【Not Sponsored 記事】