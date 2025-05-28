à¥É¥é¥¯¥¨2 Ä¶ÆñÌäáÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ËÙ°æÍºÆó¤µ¤ó¤Î½ÐÂê¤ËÈ¿¶Á¡¡½Ö»¦²óÅú¤ÎàÌÔ¼Ôá¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ü¤·¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡×¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°
à¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÆüá¤òµÇ°¤·¤ÆÄ¶ÆñÌä¤ò½ÐÂê
¡¡¿Íµ¤RPG¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËÙ°æÍºÆó¤µ¤ó¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë²¿¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¥²¡¼¥à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï1987Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶¡×¤Î1¥³¥Þ¡£¤È¤¢¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÈËâË¡»È¤¤É÷¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢ÊõÈ¢¤¬1¤ÄÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢#¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÆüÊõÈ¢¤ÎÃæ¿È¤Ï¤Ê¡¼¤Ë¡¡¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¡¢5·î27Æü¤Î¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤ÎÅê¹Æ¤«¤é30Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È½Ö»¦¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤È¤·¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È²óÅú¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Àµ²ò¤Î¡Ö¤Û¤·¤Î¤â¤ó¤·¤ç¤¦¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë²èÌÌ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ë....¡ª¡ª¡×¡Ö´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ü¤·¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡×È¯Çä¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡ËÙ°æ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¶È¡£86Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£°Ê¹ß¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì88Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò¸Æ¤Ö¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡10·î30Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡×¤¬¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£(SteamÈÇ¤Î¤ß10·î31Æü¤ËÈ¯Çä)