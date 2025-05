【週刊FLASH 6月10日号】 5月27日発売 価格:550円

「週刊FLASH 6月10日号」

光文社は「週刊FLASH 6月10日号」を5月27日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページは瀬戸内を中心に活動するSTU48の工藤理子さん。自身初となる表紙巻頭では、事務所と直談判の末、水着グラビアを披露している。

工藤理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

さまざまなジャンルのものまねで再ブレイク中の芸人・キンタロー。さんがFLASHに登場。8ページの袋とじで11年ぶりとなるグラビアに挑戦。普段のテレビでは見ることができない妖艶な表情も存分に魅せている。

キンタロー。(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木 優(io)

「ミスマガジン」2024のファイナリストであり、グラビア界を大いににぎわせる沢美沙樹さん。18歳らしいフレッシュさと圧巻のプロポーションがまぶしい水着グラビアを8ページにわたって披露する。FLASHデジタル写真集「ティーンエイジ・ノスタルジア」がkokode digitalほか各電子書店で発売中

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の髙木悠未さんがFLASHに登場。7月4日に写真集「タカラモノ」を発売する彼女が、4ページにわたってグラビアを披露している。

髙木悠未(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

アイドルグループ・THE ORCHESTRA TOKYOの平澤芽衣さんがグラビアページに登場。透明感あふれる美肌がまぶしい水着グラビアを5ページにわたり披露している。キュートな顔立ちと抜群のスタイルを兼ね備えたフォトジェニックなアイドルの最高の姿を捉えている。

FLASHデジタル写真集「white memory」、「いたずらな天使」がkokode digitalほか各電子書店で発売中。

平澤芽衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

平澤芽衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

平澤芽衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

