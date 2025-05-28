ロッキン、全出演アーティスト発表 ano、ミセス、LiSA、新しい学校、IVE、アジカン、Awichら
ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の36組の出演アーティストが発表。合計115組のアーティストが出演する。あわせて、チケット第2次抽選先行も開始した。
【写真】チケット申し込みのポイント（4枚目）
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を動員した。
今年から日程を9月のシルバーウィークに移して開催する。場所は5日間とも千葉県の蘇我スポーツ公園。チケット第2次抽選先行受付期間は、5月28日昼12時15分から、6月3日午後4時まで。
■9月13日（土）
アイナ・ジ・エンド／阿部真央／[Alexandros]／UVERworld／打首獄門同好会／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／結束バンド／SAKANAMON／-真天地開闢集団-ジグザグ／SEKAI NO OWARI／ちゃんみな／HANA／Hump Back／BE:FIRST／04 Limited Sazabys／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／ポルカドットスティングレイ／マカロニえんぴつ／ME:I／reGretGirl
■9月14日（日）
ILLIT／Aooo／Aqua Timez／ASIAN KUNG-FU GENERATION／IS:SUE／HY／Omoinotake／go!go!vanillas／こっちのけんと／Saucy Dog／Chilli Beans.／なとり／Vaundy／ファントムシータ／ポルノグラフィティ／マルシィ／宮本浩次／ヤングスキニー／『ユイカ』／yutori／Lucky Kilimanjaro／LiSA／緑黄色社会
■9月15日（月・祝）
IVE／aiko／imase／&TEAM／THE ORAL CIGARETTES／キタニタツヤ／CLAN QUEEN／Survive Said The Prophet／jo0ji／SKY-HI／すりぃ／Da-iCE／TWS／NiziU／Novelbright／ブランデー戦記／フレデリック／MAZZEL／MY FIRST STORY／Mrs. GREEN APPLE／muque／モーニング娘。'25／UNISON SQUARE GARDEN
■9月20日（土）
Ave Mujica／新しい学校のリーダーズ／indigo la End／Awich／Official髭男dism／川崎鷹也／きゃりーぱみゅぱみゅ／Kroi／サンボマスター／Juice=Juice／SUPER BEAVER／sumika／Czecho No Republic／DISH//／ハルカミライ／FOMARE／FRUITS ZIPPER／THE BAWDIES／My Hair is Bad／め組／ヤバイTシャツ屋さん／YUTA (NCT)／WANIMA
■9月21日（日）
INI／ano／おいしくるメロンパン／神はサイコロを振らない／CUTIE STREET／コレサワ／サバシスター／Chevon／SHISHAMO／シャイトープ／シンガーズハイ／This is LAST／10-FEET／NEE／ねぐせ。／ハンブレッダーズ／PEOPLE 1／マキシマムザホルモン／MAN WITH A MISSION／礼賛／RADWIMPS／RIP SLYME／WurtS
【写真】チケット申し込みのポイント（4枚目）
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を動員した。
■9月13日（土）
アイナ・ジ・エンド／阿部真央／[Alexandros]／UVERworld／打首獄門同好会／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／結束バンド／SAKANAMON／-真天地開闢集団-ジグザグ／SEKAI NO OWARI／ちゃんみな／HANA／Hump Back／BE:FIRST／04 Limited Sazabys／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／ポルカドットスティングレイ／マカロニえんぴつ／ME:I／reGretGirl
■9月14日（日）
ILLIT／Aooo／Aqua Timez／ASIAN KUNG-FU GENERATION／IS:SUE／HY／Omoinotake／go!go!vanillas／こっちのけんと／Saucy Dog／Chilli Beans.／なとり／Vaundy／ファントムシータ／ポルノグラフィティ／マルシィ／宮本浩次／ヤングスキニー／『ユイカ』／yutori／Lucky Kilimanjaro／LiSA／緑黄色社会
■9月15日（月・祝）
IVE／aiko／imase／&TEAM／THE ORAL CIGARETTES／キタニタツヤ／CLAN QUEEN／Survive Said The Prophet／jo0ji／SKY-HI／すりぃ／Da-iCE／TWS／NiziU／Novelbright／ブランデー戦記／フレデリック／MAZZEL／MY FIRST STORY／Mrs. GREEN APPLE／muque／モーニング娘。'25／UNISON SQUARE GARDEN
■9月20日（土）
Ave Mujica／新しい学校のリーダーズ／indigo la End／Awich／Official髭男dism／川崎鷹也／きゃりーぱみゅぱみゅ／Kroi／サンボマスター／Juice=Juice／SUPER BEAVER／sumika／Czecho No Republic／DISH//／ハルカミライ／FOMARE／FRUITS ZIPPER／THE BAWDIES／My Hair is Bad／め組／ヤバイTシャツ屋さん／YUTA (NCT)／WANIMA
■9月21日（日）
INI／ano／おいしくるメロンパン／神はサイコロを振らない／CUTIE STREET／コレサワ／サバシスター／Chevon／SHISHAMO／シャイトープ／シンガーズハイ／This is LAST／10-FEET／NEE／ねぐせ。／ハンブレッダーズ／PEOPLE 1／マキシマムザホルモン／MAN WITH A MISSION／礼賛／RADWIMPS／RIP SLYME／WurtS