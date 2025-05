おしゃれな人物画が大人気！辻野さんの個展『MANGA is art?』が大阪で開催。Tシャツのプリント体験も必見

SNSを中心に、シンプルな人物画で注目を集めるイラストレーター・辻野清和さん。今回は、大阪・阪急うめだ本店で開催される、辻野さんの個展『MANGA is art?』をご紹介します。原画作品の展示販売や、イラストをプリントしたTシャツの受注販売もあるため、気になる方はぜひ足を運んでみてくださいね。開催期間は、5月28日(水)〜6月5日(木)。辻野 清和さんの個展『MANGA is art?』が大阪で開催

辻野さんは、 シンプルな人物画を中心に制作しているアーティスト。これまでにNew Balanceとのアパレルコラボや企業広告を手掛けるなど、幅広く活動中です。阪急うめだ本店で行われる個展では『MANGA is art?』をテーマに、漫画とアートを用いて、物事の境界や定義に対する疑問を投げかける、シルクスクリーンによる原画作品を展示販売。また、背景の黄色をベースに、少年少女を主体に漫画のようなタッチで描いた、過去の原画作品「STAND BY MY」(27万5000円)も登場。“何をもってアートなのか、何をもって漫画なのか”と見る人に問いかけてくる、辻野さんの世界観を楽しんでみてくださいね。辻野さんの在廊時には、ライブペインティングも予定されているのでお見逃しなく!海外コミック風のパッケージに入った、かわいい展示に注目会場では、ショッピング感覚で気軽に作品を見られるように、海外コミックを彷彿とさせるパッケージへ入れて展示されますよ。「MANGA2025-page20」 (2万5300円)のようなシルクスクリーンで仕上げられる作品は、複数のエディションが用意されるといいます。それぞれ微妙な差があるそうなので、お気に入りの1枚を見つけてみてくださいね。好きなイラストを、目の前でTシャツに印刷してもらお個展に合わせて描き下ろされたイラスト4種の「プリントTシャツ」(8800円)を、受注販売でオーダーするのもおすすめ。5月31日(土)と6月1日(日)の11:00〜17:00には、Tシャツにシルクスクリーンプリントを施す様子が見られる、実演販売も行われます。希望者は職人さん立ち合いのもと、自分自身でプリント体験も楽しめるそうなので必見!「Kiyokazu Tsujino」MANGA is art? 概要期間:5月28日(水)〜6月5日(木)場所:阪急うめだ本店 8階 プロモーションスペース81 (入場無料)住所:大阪府大阪市北区角田町8-7辻野さん在廊時間:11:00〜17:00予定 ※変更となる場合は、随時Instagram @kiyomaru5 でお知らせ個展詳細はこちら:https://www.hankyu-dept.co.jp/参照元:株式会社阪急阪神百貨店 プレスリリース