¾®3Ì¼¤ÎÌÓÂ«¤ò¼ê¤Ë¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤À¤±¤É¡¢¤¹¤²¤§¤È»×¤¦¡×¸Ø¤ëÊì¤Ë2000¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¨¤é¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤Ì¼¤µ¤ó¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤È¤ä¤Þ¤á¤°(@Mossan_Kei)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î»È¤¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÌòÎ©¤ÄÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È°ã¤¦¶¶ø¤Î¿Í¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê¡¢´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò´õË¾¤·¤¿Ì¼¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦
Åê¹Æ¼Ô¤Î¤â¤È¤ä¤Þ¤á¤°¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°ÍÑ¤ËÈ±¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¼¤Î»Ñ¤ò¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©Mossan_Kei
¸½ºß¡¢Ì¼»á¤¬¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ë
¼«¤éÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¾®3¡¢¥Þ¥¸À¨¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À
¿Æ¥Ð¥«¤À¤±¤É¡¢¤¹¤²¤§¤È»×¤¦¤ó¤À
É¬Í×¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Í
²æ¤¬Ì¼¡¢¿Í¤È¤·¤Æ°Î¤¤¤È»×¤¦
¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î»È¤¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÌòÎ©¤ÄÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È°ã¤¦¶¶ø¤Î¿Í¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê¡¢´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿Æ»Ò¤Î»×¤¤¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë