笹生優花はリディア・コと 西郷真央はミンジー・リーと同組 日本勢２１人出場 全米女子オープン
女子ゴルフの海外メジャー第２戦、全米女子オープンは２９日から４日間、ウィスコンシン州・エリンヒルズ（６８２９ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが２７日に発表され、２年連続３度目の優勝を狙う笹生優花は東京五輪金メダルのリディア・コ（ニュージーランド）、アマチュアのリアンヌ・マリクシ（フィリピン）と同組になり、初日は日本時間午後９時４０分に１０番からスタートする。
前週のリビエラマヤ・オープンで米ツアー初優勝を挙げた岩井千怜（ホンダ）は同９時５１分、４月のシェブロン選手権に続くメジャー連勝が懸かる西郷真央（島津製作所）はミンジー・リー（オーストラリア）、高真栄（韓国）と３０日午前３時３６分に、ともに１番からティーオフする。
渋野日向子（サントリー）は日本時間午後８時５６分、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は同９時１８分に、とも１０番から出る。
日本勢は２１人が出場する。
◆日本選手の初日スタート時間（日本時間、☆はアマチュア）
▼１番
・岩井明愛 ２９日午後９時２９分
・岩井千怜 同９時５１分
・泉田琴菜 同１０時３５分
・☆木村葉月 同１０時４６分
・池羽陽向 同１０時５７分
・馬場咲希 ３０日午前２時４１分
・畑岡奈紗 同２時５２分
・古江彩佳 同３時３分
・西郷真央 同３時３６分
・☆長沢愛羅 同３時５８分
・西村優菜 同４時９分
・勝みなみ 同４時２０分
▼１０番
・渋野日向子 ２９日午後８時５６分
・竹田麗央 同９時１８分
・笹生優花 同９時４０分
・鈴木愛 同１０時２４分
・桑木志帆 ３０日午前２時５２分
・山下美夢有 同３時２５分
・小祝さくら 同３時３６分
・河本結 同３時５８分
・林菜乃子 同４時４２分