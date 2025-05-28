笹生優花

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　女子ゴルフの海外メジャー第２戦、全米女子オープンは２９日から４日間、ウィスコンシン州・エリンヒルズ（６８２９ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが２７日に発表され、２年連続３度目の優勝を狙う笹生優花は東京五輪金メダルのリディア・コ（ニュージーランド）、アマチュアのリアンヌ・マリクシ（フィリピン）と同組になり、初日は日本時間午後９時４０分に１０番からスタートする。

　前週のリビエラマヤ・オープンで米ツアー初優勝を挙げた岩井千怜（ホンダ）は同９時５１分、４月のシェブロン選手権に続くメジャー連勝が懸かる西郷真央（島津製作所）はミンジー・リー（オーストラリア）、高真栄（韓国）と３０日午前３時３６分に、ともに１番からティーオフする。

　渋野日向子（サントリー）は日本時間午後８時５６分、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は同９時１８分に、とも１０番から出る。

　日本勢は２１人が出場する。

　◆日本選手の初日スタート時間（日本時間、☆はアマチュア）

　▼１番

　・岩井明愛　２９日午後９時２９分

　・岩井千怜　同９時５１分

　・泉田琴菜　同１０時３５分

　・☆木村葉月　同１０時４６分

　・池羽陽向　同１０時５７分

　・馬場咲希　３０日午前２時４１分

　・畑岡奈紗　同２時５２分

　・古江彩佳　同３時３分

　・西郷真央　同３時３６分

　・☆長沢愛羅　同３時５８分

　・西村優菜　同４時９分

　・勝みなみ　同４時２０分

　▼１０番

　・渋野日向子　２９日午後８時５６分

　・竹田麗央　同９時１８分

　・笹生優花　同９時４０分

　・鈴木愛　同１０時２４分

　・桑木志帆　３０日午前２時５２分

　・山下美夢有　同３時２５分

　・小祝さくら　同３時３６分　

　・河本結　同３時５８分

　・林菜乃子　同４時４２分