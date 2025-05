くら寿司にて「国産炙りうなぎ(一貫)」や「うな肝」のほか、「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格の115円で楽しめる「うなぎとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催!

さらにくら寿司×らーめん香澄×ラーメンステーションの3社共同開発ラーメンも新登場します☆

くら寿司「うなぎとまぐろ」フェア

開催期間:2025年5月30日(金)〜期間・数量限定

開催店舗:全国のくら寿司店舗

※「大阪・関西万博店」では実施されません

回転寿司チェーン「くら寿司」で「うなぎとまぐろ」フェアを開催!

「うなぎとまぐろ」フェアでは、夏の到来に向けてスタミナ補給にぴったりのウナギを使った「国産炙りうなぎ(一貫)」や「うな肝」などのメニューや、期間限定でリーズナブルに楽しめる中トロ「ふり塩熟成中とろ(一貫)」などが楽しめます。

また、同日から、「らーめん香澄」「ラーメンステーション」と3社で共同開発した「サバ白湯らーめん」も期間・数量限定で登場します。

国産炙りうなぎ

価格:一貫 390円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月8日(日)

※「ららぽーと堺店」では販売されません

糖質をエネルギーに変換するのを助ける栄養素“ビタミンB1”を豊富に含むことから、スタミナ食材とされるウナギ。

「国産炙りうなぎ(一貫)」は、脂乗りの良い国産ウナギに合うよう、あっさりとした醤油ベースのタレで味付けをしています。

店舗で提供する直前に炙ることで、香ばしい皮目とふわふわな食感が楽しめる一品です。

まるでひつまぶし!簡単アレンジメニュー

フェアメニューの“国産炙りうなぎ(一貫)”をお子様用のお椀に入れます。

昆布や煮干しなどから毎日店舗でとっている魚介出汁がベースの特製「くら出汁」(150円※店舗によって価格が異なる)をかけ、お好みで上にワサビを添えると、名古屋名物「ひつまぶし」のように楽しめます。

魚介の旨みが溶け込んだ香り豊かな出汁と、ふっくら柔らかいうなぎは相性抜群!

酢飯の風味も良いアクセントになります。

※画像はイメージです

うな肝

価格:130円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月22日(日)

「うな肝」は、くさみのない鮮度の良いうな肝を厳選。

くら寿司特製のタレで焼き上げています。

アクセントに山椒をトッピングした、ほろ苦く香ばしい大人の味わいがくせになる一品です。

ふり塩熟成中とろ

価格:一貫 115円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月8日(日)

期間限定で一貫115円の特別価格で楽しめる「ふり塩熟成中とろ(一貫)」

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選しています。

さらにくら寿司独自の技術によるふり塩加工を施すことで、余分な水気を飛ばして旨みを凝縮。

そして熟成させることにより、旨みを最大限高めています。

上質な脂の旨みとふり塩熟成によるマグロの旨みがバランス良く味わえます。

うな玉

価格:150円

※店舗により価格は異なります

販売期間:販売中〜6月8日(日)

香ばしい皮目とふわふわの身質のウナギを使用した「うな玉」

まろやかでとろっとした温泉卵のハーモニーを堪能できる軍艦です。

うな丼

価格:830円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜8月7日(木)

※白米、シャリ、発芽玄米、十六穀米から選べます

醤油ベースのタレを使用し、丁寧に焼き上げたあと、蒸しの工程からの「タレ漬け」、炭火焼きなどの「焼き工程」を3回繰り返した「うな丼」

そうすることで、外は香ばしく、中は柔らかな身に仕上がります。

ふっくらと厚みのあるウナギと、甘辛いタレとの相性が抜群です!

ごはんは、白米、シャリ、発芽玄米、十六穀米の4種類から選べます。

特上うな丼

価格:1,430円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜8月7日(木)

※白米、シャリ、発芽玄米、十六穀米から選べます

「特上うな丼」は、「うな丼」の倍の量のウナギを使用。

味はもちろん、食べ応えも抜群です!

※お米の種類によって提供する容器が異なります

うな肝・うな丼・特上うな丼には、高級品「ぶどう山椒」を使用

「うな肝」「うな丼」「特上うな丼」に付け合わせの山椒は、高級品として知られる「ぶどう山椒」

大粒で肉厚な実のさわやかな香りと風味がアクセントとなり、ウナギのまろやかな味わいを引き立てます。

国産天然 本まぐろねぎまぐろ

価格:280円

※店舗により価格は異なります

販売期間:販売中〜6月8日(日)

天然本まぐろを使用した高級ねぎまぐろ。

天然物ならではのマグロの深い味わいが特徴です。

粗くたたき加工することでなめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかりと感じられます。

近大生まれのぶりひら

価格:280円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月22日(日)

近畿大学が開発したブリとヒラマサのハイブリッド魚「ブリヒラ(R)」

近畿大学水産研究所が大阪・関西万博ウォータープラザ店でも販売しているブリヒラを全国のくら寿司でも期間限定で楽しめます。

ブリの長所である脂乗りと旨み、ヒラマサの長所である弾力のあるコリコリとした食感といった、それぞれの「おいしいとこ取り」をした魚です。

生ハムパイン

価格:一貫 230円

※店舗により価格は異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月22日(日)

寿司×フルーツという目新しい組み合わせの「生ハムパイン」

塩味のある生ハムと甘みのあるパイナップルがシャリの酸味と相性が良く、クセになる味わいです。

くら寿司×らーめん香澄×ラーメンステーションの3社共同開発ラーメン「サバ白湯らーめん」

価格:680円

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月26日(木)

持ち帰り:不可

※東日本は白ネギ、西日本は青ネギをトッピング

※店舗により価格が異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

国産天然魚の地産地消である“地魚地食”の推進をはじめとする漁業創生を通じ、地方の活性化に取り組むくら寿司。

また、食を通して地方創生を実現するために「ラーメンステーション」を展開するIOBI。

その両社の考えが一致し、今回のコラボが実現しました!

商品の開発では、天然の魚介素材を活かしたスープをベースとしたラーメンが人気の名店「らーめん香澄」も含めた3社で打ち合わせをしながら、試作や改良を何度も繰り返し、開発に1年以上かけてこだわりの詰まったラーメンが完成。

スープは豚骨やサバを原料に、とんこつの濃厚な味わいとサバの旨みが同時に楽しめ、また、れんこん粉末を使用することでとろみ感を出し、麺にスープの旨みが絡みつく絶品の一杯です。

ふわとろベイクドチーズケーキ

価格:330円

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月26日(木)

持ち帰り:不可

食後でも軽く食べられるように、スフレ感にこだわり、ふわっとした柔らかさが特徴。

また、トッピングのミルクホイップは甘くとろっと感のあるなめらかな食感に仕上げられています。

別腹ちょこっとパフェ(お抹茶)

価格:280円

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月26日(木)

持ち帰り:不可

お寿司を食べたあとに少し甘いものが食べたいという方にぴったりな、ミニサイズのパフェが登場。

抹茶クリームには香り高い国産宇治抹茶を使用し、カスタードワッフルチップや、ゆであずき、バニラアイス、ホイップ、抹茶プリンを使った満足感のある和パフェです。

モンブランどら焼き

価格:320円

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月26日(木)

持ち帰り:不可

※はちみつを使用しています

伝統的な和菓子に洋風の素材をプラスして、現代風にアレンジした新感覚スイーツ“ネオ和菓子”から考案された「モンブランどら焼き」

どら焼きに、濃厚なモンブランクリームとカリッと食感が楽しめる飴かけのナッツを挟んでいます。

あじさいジェリームース(いちご風味・ふどう風味・サイダー味)

価格:各240円

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月26日(木)

持ち帰り:不可

もうすぐ見頃を迎えるあじさいに見立てたゼリーは、立体感を表現するため固めのゼリーを使用。

宝石のようにキラキラした見た目から、ゼリーとジュエリーを掛け合わせ“ジェリームース”と名付けられました。

それぞれ甘酸っぱいヨーグルトムースが土台にあり、赤色がイチゴ風味のゼリー、紫色がブドウ風味のゼリー、水色がサイダー味のゼリーとなっています。

※店舗により価格が異なります

※ 予定数量に達し次第、販売終了となります

カラダにやさしい米粉クッキー

価格:350円

※店舗により異なります

販売期間:2025年5月30日(金)〜10月13日(月)

種類:プレーン、ミックスジュース、ごま

四大添加物無添加 ・ヴィーガン認証・グルテンフリー・特定原材料8品目不使用の米粉クッキーを全国のくら寿司で販売。

ココナッツが香るサクッとした食感の「プレーン」、フルーティな香りが特徴で、一口食べるとバナナ、マンダリンオレンジ、ピーチの風味が広がる「ミックスジュース」、ねりごまといりごまをブレンドし、黒ごまの香ばしい風味が楽しめる「ごま」の3種類がラインナップ。

席のタッチパネルから注文でき、お持ち帰りも可能です。

自分へのご褒美や、手土産としてもおすすめです!

栄養豊富なウナギやお得な中トロ、本格的なラーメン、そしてデザートまでお楽しみが盛りだくさん!

くら寿司の「うなぎとまぐろ」フェアは、2025年5月30日(金)より期間・数量限定で開催です。

