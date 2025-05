決済システムのSquareがビットコインによる決済に対応することがわかりました。2025年後半以降、実装される見込みです。Block - Block to roll out bitcoin payments on Squarehttps://block.xyz/inside/block-to-roll-out-bitcoin-payments-on-squareSquareを運営する企業のBlockは2025年5月27日付けでSquareのビットコイン決済対応を発表し、同日からラスベガスで開催されるイベント「Bitcoin 2025」で体験会を実施することを明らかにしました。

spend your bitcoin at @Square terminals.



merchant can choose to hold the bitcoin, or auto-convert it to fiat in real-time.



try it at bitcoin 2025 today. rolls out to more sellers this year. https://t.co/RWf6PV5Z2a— jack (@jack) May 27, 2025

ビットコインによる決済が正式に導入されると、Squareは決済時にリアルタイムで為替レートを確認して決済処理を行い、利用者は「ほぼ即時」にビットコインで支払えるようになるとのこと。Blockのジャック・ドーシーCEOは「(ビットコインで支払われた)販売者は、ビットコインを保有するか、リアルタイムで法定通貨に自動変換するかを選択できます」と案内しています。Squareは日本でも展開されています。店頭に以下のような決済端末が置かれているのを見たことがある人はいるはず。Amazon.co.jp: 【限定商品】Square スタンド(第2世代, USB-C) A-SKU-0842 : パソコン・周辺機器大阪・関西万博にも導入されています。Square、2025年大阪・関西万博で13カ国のパビリオンのデジタル決済を支援https://squareup.com/jp/ja/press/square-at-the-world-expoただ、日本でもビットコインによる決済に対応するのかは不明です。Blockは、「ビットコイン決済は2025年後半に開始され、規制当局の承認を経て、2026年にはすべての適格販売者に行き渡る見込みです」と伝えています。Blockのビットコイン製品担当リードであるマイルズ・スーター氏は、「当社は長い間ビットコインの支持者であり、ビットコインを日常生活でアクセスしやすく、使いやすくすることに注力してきました。何百万もの販売者にビットコイン体験を提供することで、私たちはその目標に一歩近づくことができます。コーヒーショップや小売店がSquareを通じてビットコインを受け入れることができれば、中小企業はより早く支払いを受け、より多くの収益を確保することができます」と述べました。