【レポート】ENHYPEN6thミニアルバムコンセプトシネマ上映イベント開催！「楽しくて幸せな時間だった」

■「6thミニアルバムの活動も楽しみにしていてほしい」(ENHYPEN)

ENHYPENが、5月27日に新宿ピカデリーにて、6thミニアルバムコンセプトシネマ上映イベント『DESIRE Concept Cinema Premier Event In Japan』を開催した。

今回開催されたイベントは、6月5日にリリースされる6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のメッセージを盛り込んだ短編映画コンテンツであるコンセプトシネマを、ENHYPENメンバーのトークも交えながら一緒に観覧するというもの。これまで韓国では開催されていたイベントだが、日本では初の試みとなった。

この日新宿ピカデリーに集まったENGENE(ENHYPENのファンダム名)は、計約1,000名(2部開催)。メンバーが登壇すると、ENGENEの歓声が映画館中に響きわたる。ファンから募集した質問に答えるQ&Aコーナーや、ENHYPENからコンセプトシネマに関するクイズを出題してファンがマルバツで答えるなど、ENGENEとの時間を楽しんだ。そして「『DESIRE Concept Cinema』を一緒に観ましょう!」と鑑賞会に移った。

『DESIRE Concept Cinema』は、人間とヴァンパイアが共存する1970年代。皆既月食が始まり、都市が闇に沈むとき、ヴァンパイアたちが目を開き始める。あるヴァンパイアがテレビ番組に登場し、自の存在を世の中に表し、欲望についての話を続ける。本能を拒絶する者もいれば、欲望を受け入れる者もいるというストーリー。

映画『悪魔と夜ふかし』(原題『Late Night with the Devil』)をモチーフにして、1970年代のアメリカのテレビ番組のスタイルを具現化したヴァンパイアとのトークショーとなっており、内面と外面を分けた2人1役の設定で立体的にキャラクターを表現し、“欲望”という存在の前で欲望を表す人、欲望に染まっていく人、欲望を抑制しようとする人など、多様な群像を見ることができる。

イベントを終えてENHYPENは「日本でもこうしてコンセプトシネマ上映イベントを開催できてうれしい。楽しくて幸せな時間だった」と感想を伝え、「もうすぐカムバックなので、6thミニアルバムの活動も楽しみにしていてほしい。夏のスタジアムツアーでまた会いましょう」と新しいアルバムや初の日本スタジアムツアーへの期待感を高めた。

『DESIRE : UNLEASH』は、愛する君と僕が同じになることを願う欲望と忍耐を、ENHYPEN自身の感情で伝えるミニアルバム。“君をヴァンパイアにしたい”という欲望を描いたタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」をはじめ、多彩なジャンルの全6トラックが収録される。

また、7月と8月には海外アーティスト史上デビュー後最速でのスタジアム公演である日本2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を味の素スタジアム・長居スタジアムにて開催。ENHYPENの活躍から目が離せない。

リリース情報

2025.06.07 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

※韓国発売日は6月5日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/