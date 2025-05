ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サッと羽織っておしゃれにUV対策ができる、ディズニーデザイン「パーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「パーカ【UVケア】」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

生地:<カットソー>ポリエステル65%、綿35%(梨地)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

サッと羽織っておしゃれにUV対策ができるパーカ。

UVケア加工で日焼け防止バッチリ◎

高めの襟とフードで首まわりもカバーでき、指穴付きの袖で手の甲のうっかり日焼けもガードしてくれます。

UVカット率は約85%以上!

デザインは「オフホワイト」と「ブラック」の2色展開です。

オフホワイト

涼しげな雰囲気の「オフホワイト」デザインのパーカ。

コーディネートやシーン問わず合わせやすいカラーで重宝しそう☆

袖にはミッキーモチーフと星の刺繍がゴールドの糸で施されています。

オフホワイト×ゴールドの色使いが素敵◎

ブラック

シックな雰囲気の「ブラック」のパーカ。

落ち着いた色合いが大人っぽく、刺繍もオシャレに映えます☆

袖には一筆書き風の「ミッキーマウス」のロゴ刺繍入り。

ロゴの後ろにはミッキーモチーフもあしらわれています。

「オフホワイト」も「ブラック」も、胸元にはお揃いの刺繍が☆

おしゃれなアクセントになっています。

<素材アップ>

軽やかな着心地の梨地カットソー素材を使用。

指穴付きの袖で手の甲の日焼けも予防できます。

指先は空いているのでスマートフォンの操作なども問題なくできます◎

街でも水辺でも、日差しの気になる場所へのお出かけの相棒に。

サッと羽織っておしゃれにUV対策ができる、ディズニーデザイン「パーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

