大滝詠一、初のリミックス作品集リリース決定！ナイアガラ・レコード50周年企画展概要も発表

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■12インチアナログレコード『NIAGARA SONG BOOK 3』、イラストブック発売も決定

国内外の幅広い世代から熱狂的に支持されている日本ポップス界の巨人、大滝詠一。伝説のグループ「はっぴいえんど」（細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂）解散直後に設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」が2025年に50周年を迎えることを記念して、「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」のアニバーサリー企画が発表された。

■ナイアガラ・レコード50年の歴史上、初となるリミックス企画が決定！

参加アーティストは、Cornelius、スチャダラパー、Night Tempo、原口沙輔、千葉大樹（from Kroi）、Mega Shinnosukeという、日本の音楽シーンを代表する幅広い世代のアーティストが大滝詠一の名曲にあらたな息吹を吹き込んでいる。豪華アーティストによるリミックス作品集『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』は7月7日に配信リリースされ、パッケージとしても8cmCDシングル（短冊CD）として同時発売される。

今作のジャケットは、コラージュアーティストとして国内外での個展、グループ展に多数参加されている、日本を代表するグラフィックデザイナー河村康輔がデザインを担当。大滝詠一の名作アルバムのジャケットを鮮やかにコラージュしたリミックスなアートワークに仕上がっている。

そして、7月11日からは東京・神保町にある気鋭のギャラリーNew Galleryで、大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』も開催される。

■大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』

コンセプトは”もしも今、東京・神保町に「ナイアガラ・レコード」の事務所があったら…”。まるでそこに居を構えたかのような、きっと見覚えのあるあのシーンとともに、まったく色褪せることのないアートワークの数々はもちろん、大滝詠一氏の愛したアイテムたちや貴重な資料・原稿などが展示される。

大滝詠一リミックス作品集のジャケットデザインを手掛けた河村康輔がキービジュアルも担い、ギャラリーでは、キービジュアルにも使用されている作品のオリジナルユニーク作品も展示予定となっている。

■12インチアナログレコード『NIAGARA SONG BOOK 3』、イラストブック発売決定

さらに、「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」を記念して、7月7日には12インチアナログレコード『NIAGARA SONG BOOK 3』と、今作の世界観をジャケットも手掛けた、わたせせいぞうの作品で表現したイラストブックの発売も決定。

7月12日には、『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 presents 大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』がLINE CUBE SHIBUYAで開催。サウンドプロデューサー井上鑑、スペシャルゲスト鈴木茂に加えて、ゲストに大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈の出演が発表され、チケット先行予約もスタートしている。翌7月13日には『「鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9」～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』が渋谷区文化総合センター大和田・さくらホールで開催される。

また、7月12日・13日には今年3度目のもはや夏の恒例企画、代々木公園イベント広場・ケヤキ並木でJ-WAVE『大滝詠一・ナイアガラ盆踊り2025』も開催され（参加無料）、7月17日からは御茶ノ水 RITTOR BASEにて『ナイアガラ・レコード50周年記念上映会』が開催されるなど、「次の50年に繋がる」ナイアガラ・レコードにふさわしい多彩なプロジェクトが計画されている。

(C)THE NIAGARA ENTERPRISES INC.

リリース情報

2025.07.07 ON SALE

EP『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』

025.07.07 ON SALE

ANALOG『NIAGARA SONG BOOK 3』

書籍情報

2025.07.07 ON SALE

『NIAGARA SONG BOOK 3』

イベント情報

『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』

07/11（金）～08/03（日）New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

※月曜休廊（7月21日を除く）

開館時間：12:00～20:00

入場無料

『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 presents 大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』

07/12（土）LINE CUBE SHIBUYA

『J-WAVE「大滝詠一 ナイアガラ盆踊り2025」』

07/12（土）代々木公園イベント広場・ケヤキ並木

07/13（日）代々木公園イベント広場・ケヤキ並木

『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9~ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』

07/13（日）渋谷区文化総合センター大和田・さくらホール

『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』イベントサイト

https://newgallery-tokyo.com/touch

『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 presents 大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』イベントサイト

https://www.j-wave.co.jp/special/niagara50th/

「大滝詠一ナイアガラ・レコード50年」特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/

大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/