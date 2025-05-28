Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢²ÈÄí¤Î¿©»ö»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
¡¡27Æü¡¢¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡¦»î¿©²ñ¡×¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÄÔ´õÈþ
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë²¹¤áÄ¾¤µ¤ì¤¿ÍÈ¤²Êª¤òÂçÀä»¿¤·¤¿ÄÔ¡£²È¤ÇÍÈ¤²Êª¤ò²¹¤áÄ¾¤¹¤È¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÔ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Á¥ó¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç²¹¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢Ä¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤¬ÂÎ·Á¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÈ¤²Êª¤È¤«¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÈ¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Âè5»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ¡£º£¤ÎÂÎÄ´¤ä¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÔ¡§¤Ä¤ï¤êÃæ¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³2¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯ÍÈ¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ·Á´ÉÍý¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÍÈ¤²Êª¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë