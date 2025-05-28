½ÅÍ×»ö¹à¤ËµñÈÝ¸¢¤¢¤ë¡Ö²«¶â³ô¡× ÆüËÜÀ½Å´¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÉÕÍ¿¤ò¸¡Æ¤
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ËµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡Ö²«¶â³ô¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬»ý¤Ä°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾å±¡µÄ°÷¤¬È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Áª½Ð¤Î¥Þ¥³¡¼¥ß¥Ã¥¯¾å±¡µÄ°÷¤Ï27Æü¡¢CNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤ê·è¤á¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÆüËÜÀ½Å´¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ø¤Î²«¶â³ô¤ÎÉÕÍ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²«¶â³ô¤Ï·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ËµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê³ô¼°¤Ç¡¢¥Þ¥³¡¼¥ß¥Ã¥¯µÄ°÷¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬°ìÉô¤Î¼èÄùÌò¤ÎÁªÇ¤¤ËµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢CEO¡áºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£