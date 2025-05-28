¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡¡12ÀïÏ¢Â³¥¼¥í¡õ½é¾¡Íø¤Î¡ÈÉü³è·à¡É¤¬¡ÖºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¡×
³ÚÅ·¡¦²Ã¼£²°¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¡¢º£µ¨19»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.00
¢£³ÚÅ· 3¡¼1 À¾Éð¡Ê27Æü¡¦Á°¶¶¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¤¬27Æü¡¢Á°¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê²ÃÆþ¤·¤¿33ºÐ¤Ï¡¢¸½ºß12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤¤¤Åê¼ê¡×¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ê¡¢¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤·¤ÇºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-1¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿²Ã¼£²°¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤òÃæÈô¡¢ÉÈ´Ö¤òÅê¥´¥í¡¢¸µ»³¤òÆó¥´¥í¤ËÉõ¤¸¡¢¤ï¤º¤«12µå¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯3¼ÔËÞÂà¡£¤¹¤ë¤È8²ó¤ËÎëÌÚÂç¤¬·è¾¡Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢²Ã¼£²°¤ËÇòÀ±¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2020Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ë¤Èºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ¿·¤Î³«Ëë¤«¤é22»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢51ÅÐÈÄ¤ÈÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤Ï13»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4.50¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.00¤Èµß±ç¿Ø¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°YouTube¤¬Åêµå±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥é1¤«¤é2ÅÙ¤âÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿Áª¼ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤¬2ÅÙ¤âÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öºå¿À¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É³èÌö¤ò´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë