²ÈÄí¶µ»Õ¡Ö¥È¥é¥¤¡×¤Î¿åËóÉÂ¸íÉ½µ¡¡·§ËÜ¸©¿åËó»ÔÄ¹¡ÖÃ¯¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¡×
¡¡¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥È¥é¥¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºà¤Ë¡Ö¿åËóÉÂ¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢°äÅÁ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤È¸íÉ½µ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¿åËó»Ô¤Î¹â²¬Íø¼£»ÔÄ¹¤Ï27Æü¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Î¤Ò¤È¸À¡£¹ñ¡¢¸©¡¢¸ì¤êÉô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È·¼È¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶µºà¤Ï2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤·Ìó7Ëü²ó»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥È¥é¥¤¤Ø¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ±þ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë