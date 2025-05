約120社出展！GUNMA outside Festival 2025

ダディーズオピニオンは、群馬県高崎市の「観音山ファミリーパーク」にてアウトドアイベント『GUNMA outside Festival 2025』を初開催します。

GUNMA outside Festival 2025

会場 :観音山ファミリーパーク 森の芝生広場

(〒370-0865 群馬県高崎市寺尾町1064-30)

日時 :2025年5月31日(土)・6月1日(日)

参加費:入場無料(一部有料コンテンツあり)

主催 :TEAM outside/GUNMA outside Festival実行委員会

協力 :観音山ファミリーパーク

GUNMA outside Festivalの特徴は、アウトドアプログラムだけに特化するのではなく、様々なアクティビティやワークショップを楽しめるという点です。

子どもに大人気なバンジートランポリンやボルダリング、スラックラインなどの体を動かすアクティビティはもちろん、各種ワークショップも青空の下ならまた違った魅力を発見できるはずです。

また、最新のアウトドアギアやカスタムカーなどを実際に見て、触って、購入できます。

さらに、約15社が出展予定のキッチンカーゾーンも大注目です。

大人から子どもまで、男性も女性もすべての方々に1日を通して楽しめるイベントとなっています。

■大人から子どもまで誰もが楽しめるアクティビティ&ワークショップ

outside Festivalの代名詞ともいえる様々な体験型アクティビティが2025年も充実しています。

近年大人気のアウトドアアクティビティ「ボルダリング」や「スラックライン」、大迫力の「バンジートランポリン」でも遊べちゃいます。

また、キャンプが好きでない人でも楽しめる様々なワークショップやマルシェ、ショッピングゾーンも充実しています。

■最新アウトドアギアや車両展示も見逃せない!

公園の豊かな緑の中で見る最新のアウトドアギアは、店舗で見るのとは一味違った魅力を発見できるはずです。

さらに、さまざまなカスタムカーやキャンピングカーを間近で見て、実際に触れて体験できる貴重なチャンスも用意!このアウトドアシーズンにイベントへ参加すれば、次のキャンプに行きたくなること間違いなし。

■満腹になること間違いなしのフードコンテンツ!

イベント会場では、充実したキッチンカーエリアをはじめ、多彩なフードコンテンツを用意しています。

中でも一番の注目は、オージービーフを使用したBBQ講座です。

アンバサダーによるレクチャーのもと、厚切りステーキの焼き方を学べるこの講座では、講座終了後に自身で焼いたステーキを実際に食べていただける、贅沢な体験を提供します。

また、全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」のソーセージ試食会も開催。

