ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、2025 年7 月12 日(土)〜9 月15 日(月)の期間、夏を涼しく過ごせるプールをオープン!

3つのホテルのプールとサービスをまとめて紹介します。

ディズニーホテル「2025年夏限定プール特集」

開催期間:2025年7月12日(土)から9月15日(月)

東京ディズニーリゾートの3つのディズニーホテルにて、夏限定のプールが2025年も登場!

各ホテルならではのテーマに沿ったデザインや装飾が施されており、大人から子どもまで楽しめる個性あふれるプールが展開されます。

ディズニーアンバサダーホテル「パームガーデン・プール」

利用時間料金(12才以上)料金(4才〜11才)備考8:00〜18:00(最終受付 17:30)3,000円1,000円宿泊者限定

「パームガーデン・プール」は、マイアミビーチやパームビーチの海岸をイメージした、リゾート感あふれる屋外プール。

高くそびえるヤシの木と豊かな熱帯植物がプール内をトロピカルなオアシスに変え、まるで南国リゾートのような気分が味わえます。

プールに向かって跳ねているようなイルカの彫刻と、流れ落ちる滝の水しぶきが相まって、暑さを忘れさせてくれます。

開放感たっぷりの空間で、思い思いにリラックスしながら、最高の夏のひとときを楽しめます☆

Sunny Sunny Summer スペシャルシェイブアイス

ミニーマウスをイメージしたシェイブアイスは、ストロベリーソースやストロベリーダイスを使用した甘酸っぱい味わい。

夏にぴったりの涼しげなスイーツで、プールサイドでのおやつにもおすすめです。

Sunny Sunny Summer スペシャルドリンク

ミッキーマウスをイメージしたスペシャルドリンクは、ソーダやブルーシロップを使用した爽やかな味わい。

オリジナルデザインのシールが付属し、

カップに貼って自分だけのデザインにアレンジ可能です。

パームガーデン・プール限定フォトスポット

2025年は、チップとデールの壁画が登場するフォトスポットが新設されます!

リゾート感あふれる背景で、シェイブアイスやドリンクと一緒に写真撮影すれば、夏らしい特別な一枚に。

撮影した写真は「#ディズニーホテルでパシャリ」をつけてSNSでシェアできます☆

リゾート・サマー・ナイト(ナイトプール&食事プラン)

料金:

ハイピリオン・ラウンジでのお食事つきプラン(2名):22,000円

プールサイドでのお食事つきプラン:

2名:22,000円/3名:33,000円/4名:44,000円

2025年8月1日(金)〜9月15日(月)の期間、幻想的なナイトプールと食事を楽しめる「リゾート・サマー・ナイト」を開催。

「ハイピリオン・ラウンジ」でのお食事プランと、

プールサイドでの食事プランの2種が用意されており、いずれも組数限定・要予約。

どちらもウェルカムドリンク付きで、夜のプールタイムをより優雅に演出します☆

東京ディズニーランドホテル「ミスティマウンテンズ・プール」

利用時間料金(12才以上)料金(4才〜11才)備考8:00〜18:30(最終受付 18:00)3,000円1,000円宿泊者限定

ディズニー映画『ピーター・パン』(1953年アメリカ公開)をテーマにした「ミスティマウンテンズ・プール」は、物語の世界に入り込んだような冒険心くすぐるプールです。

エントランスを抜けると、目の前にはフック船長の海賊船が描かれたメインプールが広がり、ティンカーベルのピクシーダストで空を飛んでいるかのようなワクワク感に包まれます。

プール周辺には、ピーターパンやフック船長のトピアリー(植栽)、

チクタクワニの噴水などの演出が施され、ネバーランドの風景をリアルに再現☆

奥には、映画に登場する「ドクロ岩」とともに浅いプールエリアもあり、小さなお子さまでも安心して水遊びを楽しめます。

映画のキャラクターになりきって、ここでしか味わえない夏の冒険を楽しむことができます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「テルメ・ヴェネツィア」

区分利用時間料金(12才以上)料金(4才〜11才)備考プール(屋内+屋外)8:00〜19:00(屋外最終受付 18:30)4,000円2,000円宿泊者限定スパエリアのみ(付き添い含む)8:00〜19:002,000円1,000円宿泊者限定

※夏期以外の営業形態・料金は異なります。

「テルメ・ヴェネツィア」は、イタリア語で“ヴェネツィアのスパ”を意味する、優雅でラグジュアリーな空間が魅力のスパ&プール施設です。

入口には大理石モザイクが敷き詰められ、高級感に包まれた雰囲気の中で、屋内プール、屋外プール、サウナ、バブルバスなどを楽しめます。

屋内プールは、四つ葉のクローバーのようなユニークな形状をしており、クラシックな柱と石のアーチに囲まれ、まるで古代ローマの浴場のようになっています。

この屋内プールは年中無休で利用可能です。

屋外プールには長方形のスイミングプールと浅いプールの2種類があり、その周囲にはローマ神話の神々に扮したディズニーキャラクターたちの彫像が配置されています。

ミッキーマウスは「ユピテル」、ミニーマウスは「ディアナ」、ドナルドダックは「マールス」、デイジーダックは「ミネルヴァ」、グーフィーは「メルクリウス」に扮しており、それぞれの個性を活かしたユニークな姿が楽しめます。

さらに、それぞれの足元には、水を吹き出すプルートの彫像も設置されており、涼やかな水音とともに癒しの時間を演出しています☆

日常から少し離れて、ディズニーキャラクターの新たな魅力に出会え、特別なひとときを過ごせるディズニーホテルのプール。

2025年夏の思い出づくりにおすすめです☆

