±0(プラスマイナスゼロ)は、コンパクトで携帯に便利な「ミニシェーバー」を2025年5月22日より販売中です。

±0「ミニシェーバー」

2025年5月22日より順次発売

税込売価:4,950円

カラー :ホワイト/ブラック

電源 :リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)

充電時間:約90分

質量 :約118g

外形寸法:約H63×W51×D27mm

付属品 :専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)

製造地 :中国

・防水性能IPX7の防水性能

・持ち運べるケース付き

・充電式

±0(プラスマイナスゼロ)は、コンパクトで携帯に便利な「ミニシェーバー」を2025年5月22日より販売中。

■手のひらサイズのミニシェーバー

握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。

持ち運びに便利なので旅行や出張のお供にぴったりです。

カバンの中で誤作動しないようロック機能が付いています。

手のひらサイズでコンパクト

1回の満充電で約5日間使用可能

■本体と同色のケースが付属

本体色に合わせたケース付きです。

シンプルなデザインとモノトーンのカラーバリエーションは、贈る相手を選ばないので父の日などのギフトにもおすすめです。

入っているもの一覧

■IPX7の防水性能を保持

本体の汚れやヒゲくずが取りにくい時に水ですすぎ洗いが可能な、IPX7の防水性能を保持。

充電時間は約90分、目安として1回の満充電で約5日間使用可能です。

IPX7の防水性能を保持

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コンパクトで 旅行や出張に便利!±0「ミニシェーバー」 appeared first on Dtimes.