サンリオから、SNS発の人気キャラクター「ちいかわ」 とコラボレーションした新デザインシリーズ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」が登場!

お互いのなりきりコスチュームがキュートな新デザイン全21種がラインナップされるほか、ミニ巾着の数量限定購入特典も用意されます☆

サンリオ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズ

販売スケジュール:

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか(※一部取扱いのない店舗もあります)発売日:2025年6月13日(金)販売個数制限:2025年6月13日(金)〜6月19日(木)までは、一人につき各種各キャラクター1個までシークレットフロッキーマスコットチャーム、シークレットヘアクリップは各10個まで注意事項:発売初日6月13日(金)の店頭販売は、サンリオグループ共通会員サービス「Sanrio+」の事前抽選に当選された方のみへの販売となります。厳正な抽選の上、当選された方にのみメールで当選通知のお知らせと「Sanrio+」アプリに当選クーポンが配信されます。抽選受付期間:2025年5月30日(金)10:00〜6月2日(月)23:59抽選結果発表:2025年6月6日(金)予定サンリオオンラインショップ 本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店発売日:2025年6月13日(金)10:00〜販売個数制限:2025年6月13日(金)〜6月19日(木)までは、一人につき各種各キャラクター2個、シークレットフロッキーマスコットチャーム、シークレットヘアクリップは各10個まで※サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)では、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」以外の商品と同時購入はできません※サンリオオンラインショップ本店につきましては、本シリーズは「Sanrio+」会員限定となります。ログイン後にご注文手続きを行ってください。「Sanrio+」会員以外は注文できません※各種条件は、状況により予告なく変更になる場合があります

「ちいかわ」と「サンリオキャラクターズ」がお互いの”ふわっふわもこもこ”のスーツを身にまとったコラボならではのオリジナルデザインを使用した「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズが登場!

「ちいかわ&ハローキティ」「ハチワレ&シナモロール」「うさぎ&ポムポムプリン」「モモンガ&クロミ」「古本屋&マイメロディ」のペア同士がそれぞれのキャラクターになりきった愛らしい姿で登場します。

コラボグッズにはぬいぐるみやマスコットホルダー、ポシェット、トートバッグ、エコバッグ、フラットポーチ2個セット、ステッカーセットなど日常使いできる雑貨がラインナップ。

ほかにもシークレットアイテムのマスコットチャームやヘアクリップなど、全21種が展開されます☆

数量限定購入特典:先着でミニ巾着をプレゼント

プレゼント開始日:2025年6月13日(金)

店舗では「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズ1 個以上を含む税込み3,300円以上購入された方を対象にした特典も用意されます。

先着で「ミニ巾着」全5種からランダムで1つをプレゼント☆

※一人につき1回限りです。絵柄は選べません

※予定数量に達し次第、配付を終了となります

※サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)では、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズを税込み3,300円以上購入された方を対象として、6月13日(金)10:00〜配付開始。

店舗と配付条件が異なりますので、注意ください。「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」以外の商品と同時購入はできません。その他詳細は販売概要の商品ページを確認ください

ぬいぐるみ

価格:各3,696円(税込)

種類:全5種類

「ふわっふわもこもこ」で、ずっと触っていたくなる肌触りに仕上げられたぬいぐるみ。

「タイニーチャム」のお顔型ポーチを肩から掛けた「ちいかわ&ハローキティ」デザインのほか

シャーベットカラーがおしゃれな「ハチワレ&シナモロール」

「マフィン」のポーチを身につけた「うさぎ&ポムポムプリン」

ハートのドクロポーチがインパクト大な「モモンガ&クロミ」

いちご型のポーチを肩にかけ、満面の笑みを浮かべる「古本屋&マイメロディ」の5種類がラインナップ。

フードは着脱できる仕様になっているのも嬉しいポイントです☆

マスコットホルダー

価格:各2,497円(税込)

種類:全5種類

バッグにつけて一緒にお出かけしたくなるサイズ感のマスコットホルダー。

ほっぺをピンクに染めながら笑う「ちいかわ&ハローキティ」

純白のコスチュームを身に纏った「ハチワレ&シナモロール」

きゅっと結んだ口元がかわいい「うさぎ&ポムポムプリン」

きりっとした表情が印象的な「モモンガ&クロミ」

つぶらな瞳でこちらをじっと見つめる「古本屋&マイメロディ」デザインが登場します。

ポシェット

価格:各2,794円(税込)

種類:全5種類

ショルダー紐が取り外しできる、ポーチとしても使える2WAY仕様のポシェット。

パステルピンクを基調にした「ちいかわ&ハローキティ」デザインはもちろん、

ライトブルーカラーがおしゃれな「ハチワレ&シナモロール」

ビタミンカラーのイエローを基調にした「うさぎ&ポムポムプリン」

ガーリーなカラーの「モモンガ&クロミ」

華やかなピンクに思わずうっとりとしてしまう「古本屋&マイメロディ」デザインから選べます。

シークレットフロッキーマスコットチャーム

価格:990円(税込) ※ランダム封入

種類:全10種

フロッキー加工が施された、立体マスコットチャーム。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「古本屋」「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」からいずれか1つがランダムに封入されています。

※中身を選ぶことはできません。

シークレットヘアクリップ

価格:946円(税込) ※ランダム封入

種類:全10種

ボア素材を使用した、マスコットタイプのヘアクリップ。

どのキャラクターが出てくるかは、開封するまでのお楽しみです☆

※中身を選ぶことはできません

トートバッグ

価格:2,497円(税込)

サイズ:約幅38×高さ40cm

コラボアートとロゴがかわいい、帆布生地を使用したトートバッグ。

A4サイズが入る、機能的なデイリーグッズです。

エコバッグ

価格:1,496円(税込)

サイズ:約幅30×高さ64cm

折りたたんでコンパクトに収納できるエコバッグ。

速乾性の良いポリエステル生地が使用されています。

フラットポーチ2個セット

価格:1,980円(税込)

サイズ:大 約幅25×高さ19cm、小 約幅16×高さ12cm

用途に合わせて使い分けできるフラットポーチ2個セット。

コラボアートが使用された、特別感あふれるグッズです。

ステッカーセット

価格:550円(税込)

様々なサイズとデザインのシールをセットにしたステッカーセット。

スマートフォンやノートなどをデコレーションできる、計32種のシールがアソートされています。

お互いのなりきりコスチュームがキュートな新デザイン全21グッズがラインナップ。

2025年6月13日より販売される、サンリオ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

©nagano / chiikawa committee

© 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お互いのなりきりコスチュームがかわいいグッズ全21種!ちいかわ×サンリオキャラクターズ appeared first on Dtimes.