セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグバケット

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約41×35×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『くまのプーさん』デザインのビッグバケットがセガプライズから登場。

散らかりがちなおもちゃをまとめたり、お洗濯物を入れたり、使い方は無限大です!

全長約41×35×35cmとたっぷりと入る大きさも魅力的。

持ち手付きなのもうれしいポイントです。

デザインは「イエロー」と「ベージュ」の2種類がラインナップされています。

イエロー

イエローは「プー」のキュートなお顔デザイン。

中央には舌をぺろりと出したお茶目な「プー」のお顔、上からは美味しそうなハチミツがとろーりと垂れています!

ベージュ

ベージュはハニーポットと「プー」のアートが描かれたほっこりとしたデザイン。

優しいタッチのアートで、シンプルな色使いなのもおしゃれなポイントです。

様々なものを収納できて、そのまま置いておくだけでもインテリアのキュートなアクセントになるバケット。

セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグバケットは、2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人かわいいアートに注目!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグバケット appeared first on Dtimes.