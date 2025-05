銀座本店では、パーソナライズギフトを作るイベントも！モンブラン「Happy Father's Dayキャンペーン」

モンブランは、2025年6月1日(日)から6月15日(日)の期間、対象のモンブランブティックにて父の日を祝したHappy Father’s Dayキャンペーンを開催します。

モンブラン「Happy Father’s Dayキャンペーン」

開催日時:2025年6月1日(日)〜6月15日(日)

●対象店舗

モンブラン 銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

仙台三越店、新潟伊勢丹店、大丸東京店、西武渋谷店、名古屋栄三越店、ジェイアール京都伊勢丹店、あべのハルカス近鉄本店、広島三越店、モンブラン公式オンラインブティック

モンブランは、2025年6月1日(日)から6月15日(日)の期間、対象のモンブランブティックにて父の日を祝したHappy Father’s Dayキャンペーンを開催。

6月15日(日)の父の日に、モンブランのタイムレスなギフトで感謝の気持ちを伝えることができるおすすめなキャンペーンです。

大切な人への想いを綴り、ビジネスの場でも欠かすことのできないエレガントな筆記具、洗練された上質なレザーバッグやスモールレザーグッズ、大切な時間を忘れないための時計など、ラグジュアリーなアイテムが父の日を彩ります。

期間中、モンブラン製品を購入の方には、カリグラファー原田祥子さんによるオリジナルメッセージカードを差しあげます。

カリグラファー原田祥子さんによるオリジナルメッセージカード

「Thank You」「おめでとう」「Happy Father’s Day」の3種より選べます

また、旗艦店であるモンブラン 銀座本店では、2025年6月1日(日)午前11時から午後6時まで、カリグラファーの本秀也(Hideya MOTO)さんをお迎えし、特別なレザーマルカージュイベントを開催します。

父の日の贈り物にも最適な、世界に一つだけのパーソナライズギフトを提案します。

本イベントでは、モンブランの厳選されたレザーアイテムおよびノートブックを含む合計30,000円(税込)以上購入のお客様に、本さんによる特別なマルカージュサービスをその場で提供します。

お客様のお好みに合わせ、イニシャル(1文字または2文字)の配置場所やカラーを自由にカスタマイズいただけます。

オリジナルの技によって、お客様だけの特別なアイテムが誕生し、大切な方への唯一無二の贈り物として、その想いを伝えます。

モンブラン 銀座本店での本イベントは予約優先となります。

6月1日(日)はモンブラン 銀座本店にてレザーマルカージュイベントを開催

●特典

対象商品を購入のお客様に、カリグラファー原田 祥子さんデザインのオリジナルメッセージカードを提供

<モンブラン 銀座本店 レザーマルカージュイベント>

開催日時 :2025年6月1日(日)11:00-18:00

開催店舗 :モンブラン 銀座本店(中央区銀座7-9-11)

特別ゲスト:カリグラファー本秀也(Hideya MOTO)さん

●特典

対象商品を含む税込30,000円以上購入のお客様に、カリグラファー本秀也(Hideya MOTO)さんによるイニシャルペイントサービスを提供

【カリグラファー 原田祥子さん】

石川県金沢市生まれ、金沢美術工芸大学デザイン科卒。

大手百貨店のアートディレクター/グラフィックデザイナーを経て独立。

日本モダンカリグラフィー協会認定スクリティエ。

企業へのデザイン提供、ブランドロゴ、表札デザイン、イラスト、モダンカリグラフィー講師などを中心に活動。

【カリグラファー 本秀也(Hideya MOTO)さん】

レタリングカリグラファー、フリーランス

2015年、手書き動画をきっかけに独学でレタリングを始める。

東京を拠点に、文字デザイン、イベントでの実演、レッスンなどを全国で展開。

国内外のラグジュアリーブランドや著名企業とのコラボレーション実績も多数。

