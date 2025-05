灯りと音が織りなす、心地よい空間体験！Re・De「Re・De Light ＆ Sound」

「Re・De(リデ)」による新製品『Re・De Light & Sound(リデ ライト アンド サウンド)』を、2025年6月下旬より、全国で一般販売開始予定!

Re・De「Re・De Light & Sound」

■一般販売概要

販売開始予定時期:2025年6月下旬

販売価格 :14,300円(税込)

販売場所 :Re・De公式オンラインショップ、

PIXELA GROUP Shop(Amazon)、家電量販店各店

■製品について

「Re・De Light & Sound」は、Re・Deの世界観と同社の技術により、高度なアルゴリズムが生み出す、繊細でやさしいキャンドルのような灯りと、どんな空間にも調和する洗練された音を融合した、全く新しい製品です。

火を灯した瞬間、空間を心地よいものへと変えてくれる繊細な光。

毎日のふとしたシーンに使いたくなるような、灯りと音をやさしく包み込む、美しく計算され尽くしたデザインを目指しました。

デザインの特徴でもある、曲げガラスのようなゆるやかにくびれた窓は、光をやわらかく反射し、キャンドルのように暖かく揺れる光が空間に広がります。

また、ボタンレスな外観は、スッキリと洗練された印象。

まるで陶器のようなさらりとした手触りとメッシュファブリックの組み合わせが、インテリアとしての存在感を演出します。

製品イメージ

<精密なアルゴリズムから生まれた、繊細でやさしいキャンドルのような灯り>

キャンドルのように複雑にゆらめき、眩しさのない、やわらかな灯りをともします。

自然界の波の音や樹木の年輪にみられる不規則なゆらぎは、人の身体のリズムともリンクするため、心地よさと充足感をもたらし、穏やかに心を包み込んでくれます。

キャンドルのような灯り

<シーンで選べる2種類のライト>

天面(Table Light)と中心(Candle Light)に、2種類のライトを搭載。

明るさ(照度)は、指先の操作で自在にコントロールが可能です。

心穏やかにゆったりと過ごしたいシーンにも、読書やアウトドアなど、十分な明るさが必要なシーンにも、さまざまな時間を、やわらかく照らします。

シーンで選べる2種類のライト

<どんな場所にも溶け込む、心地よい360度のやわらかな音>

360度に音が広がるスピーカーは、低音も高音も心地よい、やさしいサウンドを奏でます。

音で空間をデザインするように、繊細できめ細かく広がる音質にこだわりました。

やさしく流れる音はあなたを包み込み、心地よさに満たされる時間を与えてくれます。

360度スピーカーで広がるサウンド

<場所を選ばず、どこへでも>

軽量なボディは、バッテリー内蔵で、コードレス使用が可能。

お好きな場所へ持ち出したり、壁に吊しても使えます。

場所を選ばず、どこへでも

<安心の防水性能>

水しぶきを気にしない、優れた防水性能。

アウトドアでも、キッチンでも、安心して灯りとサウンドの世界に浸ることができます。

安心の防水性能

<製品仕様>

製品仕様

