製造業におけるOT環境向け！日立ソリューションズ・テクノロジー「TXOneセキュリティソリューション」

日立ソリューションズ・テクノロジーは、OT(運用技術)セキュリティのリーディングカンパニーであるTXOne Networks Japanとの販売代理店契約に基づき、製造業などのOT環境のセキュリティ強化を支援するTXOneセキュリティソリューションの販売を2025年5月28日より開始します。

デジタル変革の進展に伴い、製造業などでは生産システムやデータのセキュリティ脅威に直面しています。

特にOT環境へのサイバー攻撃が増加しており、マルウェア感染によって生産ラインの停止を強いられた被害もあります。

このような脅威に対処するため、経済産業省が工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインを策定し、OT環境のセキュリティ対策を明示しています。

TXOneセキュリティソリューションは、当該ガイドラインで示されているセキュリティ対策の重要ポイントである、セキュリティ検査、ネットワーク防御、エンドポイント保護を網羅し、多様なOT環境における独自のニーズに対応しており、セキュリティ対策負荷を低減し、システムやデータをセキュリティ脅威から保護します。

■TXOneセキュリティソリューション

●TXOne Elementシリーズ:セキュリティ検査

クローズド環境下の機器、スタンドアロン機器、工場などに外部から持ち込まれる機器、外部に出荷される機器などに対して、セキュリティ検査を実施し、マルウェアを検索・駆除します。

特長:

・USBメモリ型、タッチパネル付き端末型の検査機器を用いて、簡単な手順で検査が可能

・検査対象へのソフトウェアのインストールが不要・レガシーWindows/Linuxに対応

・検査と同時に資産・脆弱性情報を収集し、情報の一元管理やセキュリティレポートの生成が可能

●TXOne Stellar:エンドポイント保護

OT環境のエンドポイントを、マルウェア、アプリケーションへの攻撃、不正なアプリケーション実行、USBを使った脅威や悪意ある活動から保護します。

特長:

・導入・運用の影響を最小化した設計(インストール後の再起動不要、メンテナンスモードで容易に更新)

・正常動作を機械学習によりルール化し、ルール外の動作をふるまい検知して防御が可能

・レガシーWindows OSにも対応

●TXOne Edgeシリーズ:ネットワーク防御

ネットワークトラフィックを監視し、異常な通信や脅威を検知・分析することで、OTネットワークへの侵入や攻撃から資産やネットワークを保護します。

特長:

・ネットワークセグメンテーションによる蔓延防止

・仮想パッチにより脆弱性を持つ端末を保護

・ネットワーク構成変更なしで導入可能

●TXOne SageOne:サイバーフィジカルシステム(CPS)保護プラットフォーム

セキュリティ情報を統合管理し、環境内の資産やネットワーク構造を可視化することで、潜在的な脆弱性に関する知見を提供するとともに、資産の保護と脅威の検出を行います。

特長:

・TXOneのすべてのソリューションの統合管理が可能

・資産のライフサイクル(調達から廃棄まで)を通じて、セキュリティ保護状態を統合的に把握可能

・配下のTXOne製品からデータを収集・分析して、脅威検出、リスク評価、セキュリティ対策、脆弱性管理などの包括的なセキュリティ情報を提供

■ライセンス形態と価格

ソリューション:TXOne Elementシリーズ

TXOne Stellar

TXOne Edgeシリーズ

TXOne SageOne

ライセンス形態:1年間ライセンス

価格 :個別見積

■日立ソリューションズ・テクノロジーについて

日立ソリューションズ・テクノロジーが提供するソリューション

日立ソリューションズ・テクノロジーは、製造ソリューションの提供を通じて培った、工場の生産プロセスや運用に関するノウハウを生かして、製造現場の制約(機器の更新周期の長さ、データのリアルタイム性の確保など)や業務フローを理解し、事業継続と運用の安定性を両立させるOTセキュリティソリューションを提供します。

