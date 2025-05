フィリップ モリス ジャパン合同会社は5月28日より2025年の「IQOS Together X」キャンペーンをスタートする。「究極の感動体験」をテーマに掲げ、20歳以上の喫煙者を対象にした抽選ではイタリア旅行のほか、豪華商品を提供する。フィリップ モリスが「IQOS Together X」キャンペーンを5月28日よりスタート○「IQOS Together X」とは?都内で開催されたメディア発表会で、フィリップ モリス ジャパン合同会社のシェリー・ゴー社長が詳細を説明した。フィリップ モリス インターナショナルでは「煙のない社会」の実現に向けた取り組みを進めている。同社の煙の出ない製品は、世界95の市場で3,800万人以上の成人喫煙者が使用していると推定される。シェリー氏は「これらの製品は当社の純売上の40%以上を占めており、成人喫煙者の多様なニーズに応えるマルチカテゴリー戦略の変革力と成長の勢いを示しています」と語る。

フィリップ モリス ジャパン合同会社 社長のシェリー・ゴー氏煙の出ない製品は、世界95の市場で3,800万人以上の成人喫煙者が使用中日本国内においては、すでにタバコ全体の販売本数のおよそ半分が加熱式製品によるもの(2025年3月時点)。13の都市および8つの都道府県においては、すでに加熱式タバコの販売本数が紙巻タバコを上回り、シェアが50%を超えているという。加熱式タバコのシェア(販売本数ベース)は47.8%ちなみに日本におけるIQOSユーザー数は950万人以上にのぼる(2024年12月末時点)。同社では、これら喫煙者にリーチするには「革新的な製品だけではなく、意味のある繋がりや対話が不可欠」と考えている。その役割を担う存在として、ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」がある。参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」「昨年(2024年)に開始したIQOS Together Xでは、全国各地の数万のタッチポイントを通じて20歳以上の喫煙者との接点を拡大し、煙の出ない製品への認知を高め、紙巻タバコに代わるより良い代替製品に関する対話を促すことができました。多くの参加者の方々から「感情を揺さぶられた」「変化を感じた」「想像を超える体験だった」といった声が寄せられています」とシェリー氏。2024年のキャンペーンの振り返り○究極の感動体験を提供そこで2025年は「よりスケールアップし、よりダイナミックに、より魅力的に進化したIQOS Together Xをお届けします」とアピールする。具体的には、日本最大級の音楽フェスでよりダイナミックに展開、全国各地でのタッチポイントを拡大して20歳以上の喫煙者と繋がる機会をさらに創出、「究極の旅」をテーマにした新たな目的地を追加、大阪で初となる期間限定の特別イベントを開催、という内容。「究極の旅」については、ブランド エクスペリエンス マネージャーの井上華代氏から詳細な説明があった。ブランド エクスペリエンス マネージャーの井上華代氏2025年のIQOS Together Xは、全4回(各1か月間)のフェーズで構成される。その内容は、IQOSのブランド価値に触れながら「究極の感動体験」や、日常生活でも得られる感動体験を届けていく、というもの。第1弾は5月28日から6月24日まで実施され、イタリア 究極の感動体験(5泊7日)が10名に当たるほか、全16種類の商品を提供する。第1弾として、イタリア 究極の感動体験(5泊7日)を用意したイタリア 究極の感動体験について、井上氏は以下のように説明する。「まずは、憧れの車で走るパノラマツアーに出かけます。この究極の感動体験のために用意したイタリアの名車に乗ってミラノを出発し、10台の名車が連なってイタリアの絶景を駆け抜けます。一生の思い出に残る感動のドライブ体験となるでしょう。次に、参加者の皆さまのためだけに用意された本場のオーケストラの演奏を楽しみながら、ゴンドラから眺める美しい街並みを堪能いただきます。音楽と街が優雅に溶け合う、心和むひとときです。忘れられない感動体験となります。さらに、優美で繊細なデザインでありながら華やかでドラマチックな仮面を作る工房で、ベネチアの艶やかな伝統文化を学びます。熟練した職人から説明を聞き、匠の技を間近で見る、芸術と歴史が織りなす感動体験です。最後は、感動的な生演奏が盛り上げてくれる格別なプライベートディナーにご招待します。伝統的なベネチア衣装をまとったアーティストの弦楽デュオや、イタリアを象徴するテノール三重奏が素敵な夜を奏でます。音楽と食事を存分に味わう、華やかな体験です」。ミラノの5つ星ホテル、ベネチアのラグジュアリーホテルなどに宿泊できるこのほか、国内1泊2日の旅行、限定デザインのIQOSイルマiプライム、限定デザインのMONDO BY DEFUNCヘッドフォン、レグザ4K液晶テレビ43V型など、日常に喜びをもたらす18万個の賞品が毎日、誰かに当たる。選べる1泊2日の国内旅行のほか、IQOS Together Xのオリジナルアイテム、様々なアーティストとコラボレーションしたデザインアイテムなども用意最後に、参加方法についてアナウンスした。特設サイトにアクセスし、会員登録をすることで誰でもIQOS Together Xに参加できる(製品の購入や来店の必要はない)。賞品が当たるルーレットを回すにはポイントが必要で、1回ごとに10ポイントを使用する。ポイントは動画視聴、「クエスト」(簡単な質問)に回答する、IQOS SPOTが設置されているカフェでQRを読み込む、といったことで獲得可能。1人が1日に応募できる回数は5回までで、「毎日当たる賞品」の当選上限は1日1回まで。また「究極の感動体験」賞品は、本キャンペーンの全期間を通じて1回まで受け取ることができる。特設サイトにアクセスし、アカウントを作成する(IQOSを持っていなくても登録可能)。ルーレットを回せば、その場で賞品が当たるなお大阪・道頓堀では5月28日から9月16日まで、関西で初の期間限定イベント「IQOS Lounge Osaka」も開催する。究極の感動体験からインスパイアされた特別な限定ドリンク、限定ジェラートを提供するほか、究極の感動体験をスタンプラリー形式で疑似体験できるコンテンツなど様々なアクティビティを用意するという。大阪・道頓堀で期間限定イベント「IQOS Lounge Osaka」を開催。このほか「Summer Sonic 2025」などの音楽フェスティバルにもブースを設置していく