2025/6/2付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年5月19日〜5月25日)では、TOP100内の週間総再生数が2億5640.6万回(前週比4.4%増)、TOP500内は5億9133.9万回(同3.6%増)と、ともに前週比増となった。TOP500内に初登場は18作(前週22作)、TOP100初登場は6作(前週2作)だった。【TOP10動向】

■ちゃんみな&“ノノガ”ファイナリスト話題曲「SAD SONG」が4位に急上昇Mrs. GREEN APPLEが5週連続で1・2位を独占した。同一アーティストが5週連続で1・2位を独占するのは、25/3/3付で自身が達成して以来、3ヶ月ぶりとなった。2週連続で1位となったのは「クスシキ」(週間再生数742.2万回/前週比1.5%減)。通算6週目の1位獲得で、累積再生数を7689.8万回とした。2位の「ライラック」(週間再生数738.4万回/前週比1.7%増)は、同曲が保持する歴代1位の連続TOP3入り記録を56週連続、通算57週にそれぞれ更新。累積再生数を6億685.2万回に伸ばした。累積6億回再生突破得品数は「青と夏」「ダンスホール」「ケセラセラ」に続いて4作目となり、YOASOBIと並んで歴代1位タイ。登場59週目での6億回超え達成は自身最速となった。3位(前週4位)は7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(週間再生数670.3万回/前週比7.7%増)で、3週ぶりにTOP3返り咲き。4/14付での初登場1位デビューから8週連続でTOP5をキープし、累積再生数を7517.9万回に伸ばした。前週35位→4位へとジャンプアップしたのは、前出のHANAのプロデューサーでもある、ちゃんみなの「SAD SONG」(週間再生数666.5万回/前週比175.2%増)。約6年前の2019年8月7日にリリースされた本作は、今年1月にKアリーナ横浜で開催されたオーディション最終審査『No No Girls THE FINAL』のフィナーレで、HANAのメンバーに選ばれた7人を含むファイナリスト10人とともに歌い、大きな感動を呼んだ楽曲。5月16日公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演したちゃんみなは、ファイナリスト10人とともにこの曲で一発撮りに臨んだことでさらに大きな反響が拡がり、原曲の「SAD SONG」の再生数が前週比約2.8倍に急伸した。同曲のこれまでの最高位は22位(25/2/10付)だったが、初のTOP10入り。「THE FIRST TAKE」の動画も公開10日目で1000万回再生を突破している。5位(前週3位)はMrs. GREEN APPLEの「天国」(週間再生数605.1万回/前週比12.0%減)で、3週連続TOP5をキープ。累積再生数を2715.4万回とした。6位(前週5位)のサカナクション「怪獣」(週間再生数552.1万回/前週比0.5%減)は初登場から14週連続TOP10入り。累積再生数は1億458.1万回となり、大台を突破した(詳細は後述)。7位(前週9位)はBE:FIRSTの「夢中」(週間再生数519.1万回/前週比6.7%増)で2週連続TOP10入り。8位(前週6位)は清水翔太「PUZZLE」(週間再生数499.4万回/前週比8.2%減)で3週連続TOP10入り。9位(前週10位)のback number「ブルーアンバー」(週間再生数497.1万回/前週比2.9%増)は4週連続、10位の超特急「キャラメルハート」(週間再生数447.0万回/前週比10.0%減)は2週連続TOP10入りとなった。アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、1位はMrs. GREEN APPLE。週間総再生数は7490.3万回(前週比0.2%減)、曲数は30曲(前週比±0)で今週も突出している。総再生数2位(前週2位)も変わらずback numberで、2762.6万回(前週比1.4%増)と続いた。3位は前週7位から4ランクアップのちゃんみな。週間再生数は前週比1.6倍の2097.6万回に伸ばした。4位(前週3位)はVaundyで2065.3万回(前週比4.3%増)、5位(前週6位)はYOASOBIで1779.7万回(前週比32.8%増)と続いている。総再生数TOP30内で最も急上昇したのは、これまでリリースした全楽曲のうち66曲を5月17日にサブスク解禁したSixTONES。「バリア」の49位を筆頭に17曲がTOP500入りし、前週比約7倍となる週間1568.9万回を記録。6位(前週TOP30圏外)にジャンプアップした。【初登場トピック】■初登場最上位はYOASOBI新曲「Watch me!」初登場最上位は、YOASOBIが5月18日に配信開始した「Watch me!」。週間再生数325.8万回で18位に初ランクインした。同曲は4月6日よりからMBS/TBS系で放送中のアニメ『ウィッチウォッチ』のオープニングテーマ。前週5/26付のオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングでは初登場1位を獲得している。【節目トピック】■YOASOBI「夜に駆ける」オリコン史上初の累積再生数10億回突破YOASOBIが2019年12月15日に配信開始したデビュー曲「夜に駆ける」が、週間再生数141.1万回を記録し、累積再生数が10億126.3万回に到達した。累積再生数10億回突破作品は、オリコンストリーミングランキング史上初となった。同曲は、配信開始から3ヶ月後の2020/3/23付で62位に初登場。その後、徐々に順位を上げていき、20/6/1付で自身初の1位に。これまでに通算16週で1位を獲得し、ロングヒットを続けている。■サカナクション「怪獣」 自身最速で1億回突破今週付で6位に入ったサカナクション「怪獣」(週間再生数552.1万回/前週比0.5%減)の累積再生数が1億458.1万回となり、大台を突破。登場14週目での1億回再生突破は、「新宝島」を上回り、自身最速記録となった。また、今年度に配信開始した楽曲が累積1億回を突破するのは、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」に続き2作目となった。サカナクションのボーカル・山口一郎は「3年ぶりとなった新曲を、このように多くの皆様に聴いていただけたことはミュージシャン冥利に尽きます。リスナーの皆様のサポートを励みに、今後も自分たちらしく音楽活動を続けていければと思います」とのコメントを寄せた。