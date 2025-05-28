プレイステーションの大型セール「Days of Play」開催中！ PS5本体やゲームソフトがお買い得に
【Days of Play】 開催期間：5月28日～6月11日23時59分
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、大型セール「Days of Play」を本日5月28日より開催している。期間は6月11日23時59分まで。
「Days of Play」は、1年に一度開催されるプレイステーションの大型セール。今回はPS Storeにてダウンロード版タイトルや追加コンテンツが最大80%オフで販売されているほか、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus 12カ月利用権」を最大33%オフの特別価格で購入できる。
さらに全国のPlayStation取扱店や通販サイトでは、PS5本体や周辺機器、ゲームソフトを特別価格で販売。既に「Amazon」ではPS5 ProやPS5、DualSenseなどを対象にセールが行なわれている。なお、PlayStation取扱店で行なわれるセールは、地域や取扱店によって内容が異なる。
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