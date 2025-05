【Days of Play】 開催期間:5月28日~6月11日23時59分

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、大型セール「Days of Play」を本日5月28日より開催している。期間は6月11日23時59分まで。

「Days of Play」は、1年に一度開催されるプレイステーションの大型セール。今回はPS Storeにてダウンロード版タイトルや追加コンテンツが最大80%オフで販売されているほか、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus 12カ月利用権」を最大33%オフの特別価格で購入できる。

さらに全国のPlayStation取扱店や通販サイトでは、PS5本体や周辺機器、ゲームソフトを特別価格で販売。既に「Amazon」ではPS5 ProやPS5、DualSenseなどを対象にセールが行なわれている。なお、PlayStation取扱店で行なわれるセールは、地域や取扱店によって内容が異なる。

□「Days of Play 2025」のページ

PS5本体・周辺機器

ソフト・サブスクリプション

