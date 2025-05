【PlayStation Store:「Days of Play」】 開催期間:5月28日~6月11日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインストア「PlayStation Store」(PS Store)にて「Days of Play」セールが5月28日より開催した。開催期間は6月11日23時59分まで。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルが、特別価格で販売される。ラインナップにはHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」、「アストロボット」、「ガンダムブレイカー4」などが登場する。

□「PS Store」の「Days of Play」ページ

「Days of Play」対象タイトル(一部)

HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」(PS5)

通常価格:7,678円

セール価格:5,758円(25%オフ)

□「PS Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」(PS5/PS4)

通常価格:6,930円

セール価格:5,544円(20%オフ)

□「PS Store」の「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」

「アストロボット」(PS5)

通常価格:7,980円

セール価格:6,783円(15%オフ)

□「PS Store」の「アストロボット」

「ガンダムブレイカー4」(PS5/PS4)

通常価格:8,470円

セール価格:5,929円(15%オフ)

□「PS Store」の「ガンダムブレイカー4」

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO

(C)SEGA

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS