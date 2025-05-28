ÎëÌÚ°¡Èþ¡ÈºÇ¶á¡¢Ç¯¤È¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡ÖÏ·´ã¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢5·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈºÇ¶á¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖASAYAN¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1998Ç¯7·î¤Ë¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¡Ölove the island¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó26Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¡ÈºÇ¶á¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö40²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¡Ä¤¤¤Þ43ºÐ¤Ç¡¢40²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤éÆÍÁ³¡¢ºòÆü¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¡¢»Í½½¸ª¤Ç¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¸ª¤¬²ó¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±À¤Âå¤ÎSUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¸¥à¤Ç¤âÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡© ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³Íè¤ë¤È¤¤ÏÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Í½½¸ª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î2¤«·î¤¯¤é¤¤¸å¤Ë¤Ï¥®¥Ã¥¯¥ê¼ó¡£¼ó¤¬¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¿²°ã¤¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ã¤¦¡¢¤â¤¦µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¶ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡ÄÏ·´ã¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â¼¾å¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¦¤½¤ä¤ó¡ª¥ª¥ì¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡£Æ±À¤Âå¤ä¤±¤É¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤È¡£ÂæËÜ¤È¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£·ÈÂÓ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¤«¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò±óÌÜ¤Ë¸«¤Æ¡Ë¡Ø¤â¤¦¤Ê¤Ë¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»ú¤ò¡ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦»úÂç¤¤¤¤·¡¢°ìÈÖ¡£·ÈÂÓ¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¡¢°ìÈÖÂÀ¤¤Ê¸»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ï·´ã¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖASAYAN¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1998Ç¯7·î¤Ë¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¡Ölove the island¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó26Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¡ÈºÇ¶á¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Í½½¸ª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î2¤«·î¤¯¤é¤¤¸å¤Ë¤Ï¥®¥Ã¥¯¥ê¼ó¡£¼ó¤¬¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¿²°ã¤¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ã¤¦¡¢¤â¤¦µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¶ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡ÄÏ·´ã¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â¼¾å¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¦¤½¤ä¤ó¡ª¥ª¥ì¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡£Æ±À¤Âå¤ä¤±¤É¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤È¡£ÂæËÜ¤È¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£·ÈÂÓ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¤«¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò±óÌÜ¤Ë¸«¤Æ¡Ë¡Ø¤â¤¦¤Ê¤Ë¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»ú¤ò¡ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦»úÂç¤¤¤¤·¡¢°ìÈÖ¡£·ÈÂÓ¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¡¢°ìÈÖÂÀ¤¤Ê¸»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ï·´ã¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£