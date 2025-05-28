¡ÚÌîµå¤´¤Ï¤ó⑬¡Û¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ãÎáÏÂÈÇ¢ä
¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤Ï1Æü²¿¥¥í¥«¥í¥êー¤Þ¤Ç¡©
¡¡¡Ö¤ª²Û»Ò¤ä¥¸¥åー¥¹¤Ï¡¢1Æü¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¤è¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤¦¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ1Æü200kcal¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤ä¥¸¥åー¥¹¤Ï¡¢º½Åü¤äÌý¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÎ»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤ÎÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤Æ¤·¤Þ¤¤¿©»ö¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥¸¥åー¥¹¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢1ÂÞ¡¦1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥±ー¥¤ä¥Éー¥Ê¥Ä¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢200kcal¤ò°Ê¾å¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡© ¤È¡¢»×¤ï¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢1½µ´ÖÃ±°Ì¤ÇÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢£±½µ´Ö¤Ë3Æü300kcal¤Î¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£300kcal¡ß3Æü¡á900kcal¡¡900kcal¡à7Æü´Ö¢â128kcal¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ·×»»¤·¤Æ¡¢1Æü200kcal¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤ò¿©¤Ù²á¤®¤¿Æü¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢Íâ¡¹Æü¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÑÅÙ¤äÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌý¤äº½Åü¤ÎÎÌ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦
¡¡¥±ー¥¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ä¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìý¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù²á¤®¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¸¥åー¥¹¤ò°û¤àÎÌ¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌý¤äº½Åü¤ÎÎÌ¤ò¸«¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î»é¼Á¤Ï¡¢Ìó20～40g¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌýÂç¤µ¤¸Ìó1～3ÇÕÊ¬¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÂç¤µ¤¸1～3ÇÕÊ¬¤ÎÌý¤ÎÎÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö1ÂÞ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌý¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö¸ú²Ì¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤äº½ÅüÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¿å¤Èº½Åü¡¢²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤Ê¤É¡Ë¤Î¥é¥Ù¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ãº¿å²½Êª¡ÊÅü¼Á¡Ë¤ÎÎÌ¤«¤é³Ñº½Åü²¿¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤«¡ÊÎã1¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ä¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¤ÏµíÆý¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´¹»»¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌý¤äº½Åü¤ÎÎÌ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï°û¤àÉÑÅÙ¡¢ÎÌ¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãº»À°ûÎÁ¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼è¤ê²á¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢100%²Ì½Á°ûÎÁ¤È´Å¤¯¤Ê¤¤Ãº»À¿å¤òÆ±ÎÌ¤º¤Ä¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤ò¹µ¤¨¤¿Ãº»À°ûÎÁ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÈÍÎ²Û»Ò¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡¤É¤é¤ä¤¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡¢ÍÓ¤«¤ó¤Ê¤É¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ÏÍÎ²Û»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤Ö¤é¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤¢¤º¤¤ä´¨Å·¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢ÊØÈë¤Î²þÁ±¤äÊ¢»ý¤Á¤ò¤è¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬Á°¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÄ»Ò¤äÍÓ¤«¤ó¤Ê¤É¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥±ー¥¤ä¥¯¥Ã¥ー¤Ê¤É¤ÎÍÎ²Û»Ò¤Ï¡¢À¸¥¯¥êー¥à¡¢¥Ð¥¿ー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ê¤É¡¢Ìý¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌý¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ê¥ó¤ÏÍñ¤¬¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥êー¤Ï¡¢¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥±ー¥¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤âÈÄ¥Á¥ç¥³1Ëç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1～2Î³¤Ê¤é¤ª¤¤¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¡¦°¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçÊ¡¤ä¥×¥ê¥ó¤ËÀ¸¥¯¥êー¥à¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¼¥êー¤Ï1¸Ä300g¤Ê¤É¥µ¥¤¥º¤¬Âç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¥¯¥êー¥à¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥¿¥¤¥×¡¢Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥é¥Ù¥ë¤äÃæ¿È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»²¹Í»ñÎÁ
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡§¤ª²Û»Ò¤ä´Ö¿©¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-03-002
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡§»Ò¶¡¤Î¿©°é¡¡¤ª¤ä¤Ä¤Î¹©É×https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/oneday/idea2.html