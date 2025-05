特定技能外国人材の国内採用支援を強化！リフト「増田 文彦 特別顧問」就任

リフトは、2025年5月1日に住宅・建設業界で数々の企業成長と上場を牽引してきた増田 文彦氏を特別顧問に迎えました。

リフトは、2025年5月1日に住宅・建設業界で数々の企業成長と上場を牽引してきた増田 文彦氏を特別顧問に迎えた。

国内在留の特定技能外国人材の採用支援に特化する同社は、増田氏の豊富な現場経験と経営ノウハウを活かし、建設・介護・外食・製造などエッセンシャルワーカー分野での人材不足解消と企業成長を後押しします。

■顧問の招聘 - 背景人材不足時代の「国内採用」強化

日本の少子高齢化が進む中、建設業をはじめとする多くの業界で人手不足が深刻化しています。

厚生労働省の2024年10月公表統計によれば、国内在留の外国人材は230万人を超え、特定技能外国人材も前年比約7万人増の28万人に達しています。

しかし、その約80%が海外からの採用であり、国内で既に就業経験を持つ外国人材の採用は全体の約20%にとどまっています。

リフトは創業以来、特定技能外国人材の「国内採用」に特化した支援を展開。

特に建設分野では顧客の約75%が建設関連企業であり、技能実習から特定技能への移行や転籍支援など、即戦力となる人材のマッチングで高い評価を得ています。

受注も大幅に増加しており、今後さらなる事業拡大を見据え、建設業界で多くのIPOやM&Aを成功させてきた増田氏の知見を活かす体制を整えました。

リフト株式会社の紹介

