完全オリジナル楽曲！Like-an-Angel「Angel beside yoU」

Like-an-Angelが、完全オリジナル楽曲「Angel beside yoU」を2025年6月4日にリリースします。

これは、バンドにとって大きな転機となる特別な一曲であり、トリビュートの枠を越えた、唯一無二の存在へ進む第一歩である。

【4月26日「LIVE 2025 Angel beside yoU」で初披露】

先日EX THEATER ROPPONGIで行われた「LIVE 2025 Angel beside yoU」

ライヴタイトルにもなっていたこの「Angel beside yoU」こそが、デビューシングルになっていると気付いていたファンは果たしていただろうか。

アンコール1曲目で突如演奏された「Angel beside yoU」は、同日にMusic Clip も公開。

瞬く間に#LikeanAngel #ライク がトレンド入りし、多くのファンを驚かせた。

【Like-an-Angelがトリビュートバンドから唯一無二の存在へ】

この楽曲を境に、Like-an-Angelは “L’Arc-en-Cielのトリビュートバンド”という枠を超え、唯一無二の存在へと羽ばたく。

これは、tetsuyaを中心に結成されて以来、幾多のステージを重ね、それぞれのメンバーの確かな実力と信念を持つ彼ら自身が築き上げてきたからこそ変化したことだ。

これからのLike-an-Angelの活動に期待が高まっている。

【「Angel beside yoU」】

2025.6.4(wed)OUT

2025年6月4日 Like-an-Angel「Angel beside yoU」リリース

Disc-1 CD

1. Angel beside yoU

2. Angel beside yoU (jekyllless version)

Disc-2 Blu-ray

1. Angel beside yoU -Music Clip-

2. The Making of “Angel beside yoU” -Music Clip-

¥5,500(tax in)

LSCA-1006〜7

(C)2025 SPROUSE

【tetsuya登壇の発売イベント開催決定!】

6月6日(金)TSUTAYA EBISUBASHI、6月7日(土)SHIBUYA TSUTAYAにて、tetsuya初のお見送り会付きのトークイベントも開催!

イベントでは、tetsuyaにデビューシングルのことを直接質問できる「質問タイム」も。

メンバーは、jekyll(Vo)、reno(G)、saki(G)、tetsuya(B)、hibiki(Dr)の5人。

jekyllは外国籍だが日本語歌詞による歌唱を難なくこなし、幅広いレンジを誇る表現力豊かなヴォーカリスト。

renoは元ViViDのギタリストで、抜群のメロディセンスを持つ若手ナンバー1と呼び声の高いプレーヤー。

sakiはMary’s Blood、NEMOPHILIAを経てソロとしてもその活躍が注目を集める日本を代表する若手フィメールギタリスト。

hibikiは摩天楼オペラのドラマーとしても活動し、ドラムクリニックを開催するなど、正確な理論に裏付けされたテクニックを誇る。

その4人を束ねるtetsuya自身がプレーヤーとしての抜きん出た実力と音楽的センスの良さをいかんなく発揮し、さらに個性豊かな若きプレーヤーたちのエネルギーと融合することで、L’Arc-en-Cielとは異なる魅力的な世界を創り出している。

